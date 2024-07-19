Питание с учетом особых потребностей кошек

Каждый продукт разрабатывается с учетом пищевых потребностей, связанных с особенностями здоровья вашего питомца, в соответствии с его породой, возрастом и образом жизни.
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Ветеринарные диеты

Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших ветеринарных диет.
Все ветеринарные диеты
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Повседневные корма для кошек

Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших повседневных кормов для кошек.
Все повседневные корма
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С рождения до 1 года

Котенок

Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы у котят.

Продукты для котят
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1 год +

Взрослая

Адаптированное питание, разработанное с заботой о здоровье и предпочтениях вашей кошки.

Продукты для взрослых животных
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7 лет +

Стареющая

Полнорационные продукты, разработанные для сохранения здоровья кошек, у которых с возрастом снижается уровень энергии и активности.

Продукты для стареющих питомцев
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12 лет +

Пожилая

Продукты, разработанные с учетом особых потребностей пожилой кошки в питательных веществах.

Продукты для пожилых питомцев

Ваша кошка чистокровной породы?

Ознакомьтесь с нашими продуктами, которые учитывают особые потребности вашей породы.

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