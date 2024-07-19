Питание с учетом особых потребностей кошек
Каждый продукт разрабатывается с учетом пищевых потребностей, связанных с особенностями здоровья вашего питомца, в соответствии с его породой, возрастом и образом жизни.
Ветеринарные диеты
Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших ветеринарных диет.
Повседневные корма для кошек
Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших повседневных кормов для кошек.
С рождения до 1 года
Котенок
Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы у котят.
1 год +
Взрослая
Адаптированное питание, разработанное с заботой о здоровье и предпочтениях вашей кошки.
7 лет +
Стареющая
Полнорационные продукты, разработанные для сохранения здоровья кошек, у которых с возрастом снижается уровень энергии и активности.
12 лет +
Пожилая
Продукты, разработанные с учетом особых потребностей пожилой кошки в питательных веществах.
Ваша кошка чистокровной породы?
Ознакомьтесь с нашими продуктами, которые учитывают особые потребности вашей породы.