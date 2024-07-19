Maine Coon adult sitting in black and white on a white background
Разные породы. Разное питание.

Здоровое питание для чистопородных кошек

У каждой породы свои особенности и, как результат, - свои потребности в питании. Формулы продуктов гаммы Feline Breed Nutrition, с оптимальным соотношением питательных веществ, учитывают особенности кошек определенных пород, а форма и текстура крокет адаптированы к уникальному строению челюстей и способу захвата. 

Обзор пород

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Bengal kitten and adult sitting in black and white on a white background
Maine Coon adult sitting in black and white on a white background

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