Здоровое питание для чистопородных кошек

У каждой породы свои особенности и, как результат, - свои потребности в питании. Формулы продуктов гаммы Feline Breed Nutrition, с оптимальным соотношением питательных веществ, учитывают особенности кошек определенных пород, а форма и текстура крокет адаптированы к уникальному строению челюстей и способу захвата.