Разные породы. Разное питание.
Здоровое питание для чистопородных кошек
У каждой породы свои особенности и, как результат, - свои потребности в питании. Формулы продуктов гаммы Feline Breed Nutrition, с оптимальным соотношением питательных веществ, учитывают особенности кошек определенных пород, а форма и текстура крокет адаптированы к уникальному строению челюстей и способу захвата.
Обзор пород
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