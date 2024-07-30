Persian (в паштете)

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Известно, что у персидских кошек шерсть более длинная и густая, чем у любых других пород. Вот почему мы включили в продукт ROYAL CANIN® Persian Adult в форме паштета уникальную комбинацию нутриентов, поддерживающую барьерную функцию кожи. Это помогает коже оставаться здоровой и сохраняет красоту шерсти. Нежная текстура паштета ROYAL CANIN Persian adult создает оптимальную вкусовую привлекательность. Кроме того, продукт поддерживает здоровье пищеварительной системы с помощь белков с высокой степенью усвояемости и особой комбинации различных видов клетчатки. Кошки персидской породы средних размеров, но из-за густой шерсти и подшерстка они кажутся крупнее. ROYAL CANIN® Persian Adult в форме паштета содержит оптимальное количество витаминов и минеральных веществ, поддерживающих красоту шерсти, однако не следует забывать и об уходе за ней: длинную шерсть рекомендуется расчесывать ежедневно, распутывая образовавшиеся узелки.Для удовлетворения индивидуальных потребностей каждого животного, мы предусмотрели также ROYAL CANIN® Persian Adult в виде сухого корма с миндалевидными крокетами, которые легко захватывать и разгрызать персидским кошкам.

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