Persian (в паштете)
Влажный корм для кошек
Паштет PERSIAN содержит комплекс жирных кислот, аминокислот и витаминов, поддерживающий здоровье шерсти, и снижает интенсивность образования волосяных комочков в пищеварительном тракте благодаря эксклюзивной комбинации различных видов клетчатки. Для персидских кошек в возрасте от 1 до 12 лет. Поддерживает красоту и здоровье длинной шерсти.
Доступные размеры
1 x 85g
6 x 85g
12 x 85g
Специально для длинной шерсти
Уникальная комбинация нутриентов помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
Оптимальное пищеварение
Помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.
Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
|Вес кошки
|паучей
|1 пауч + г сухого корма
|3 кг
|2
|19
|4 кг
|2+1/4
|29
|5 кг
|2+3/4
|37
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Известно, что у персидских кошек шерсть более длинная и густая, чем у любых других пород. Вот почему мы включили в продукт ROYAL CANIN® Persian Adult в форме паштета уникальную комбинацию нутриентов, поддерживающую барьерную функцию кожи. Это помогает коже оставаться здоровой и сохраняет красоту шерсти. Нежная текстура паштета ROYAL CANIN Persian adult создает оптимальную вкусовую привлекательность. Кроме того, продукт поддерживает здоровье пищеварительной системы с помощь белков с высокой степенью усвояемости и особой комбинации различных видов клетчатки. Кошки персидской породы средних размеров, но из-за густой шерсти и подшерстка они кажутся крупнее. ROYAL CANIN® Persian Adult в форме паштета содержит оптимальное количество витаминов и минеральных веществ, поддерживающих красоту шерсти, однако не следует забывать и об уходе за ней: длинную шерсть рекомендуется расчесывать ежедневно, распутывая образовавшиеся узелки.Для удовлетворения индивидуальных потребностей каждого животного, мы предусмотрели также ROYAL CANIN® Persian Adult в виде сухого корма с миндалевидными крокетами, которые легко захватывать и разгрызать персидским кошкам.