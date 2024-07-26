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Забота о здоровье вашей собаки

Чем больше вы будете знать о потребностях вашей собаки, которые связаны с питанием и особенностями здоровья, тем лучше вы сможете позаботиться о ней. Ниже вы можете ознакомиться со статьями, информацией и различными руководствами по этой теме.

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Идеальное начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений в ее организме, а также время интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
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A healthy weight starts with healthy habits

A healthy weight is key to your dog's health and wellbeing. Find out more about the four simple ways you can maintain your dog's healthy weight and keep them in good shape.
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Узнайте больше о породах собак

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Хотите завести собаку?

Перед тем как завести собаку, вам нужно многое узнать.
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Подберите правильный корм для вашей собаки

Каждый продукт разрабатывается с учетом пищевых потребностей, связанных с особенностями здоровья вашей собаки, в соответствии с ее размерами, породой, возрастом и образом жизни.
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Питание, учитывающее особые потребности

Наша работа основана на всестороннем и постоянно развивающемся и дополняющемся изучении основ здоровья и правильного питания животных.
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Советы по здоровью вашей собаки

Советы о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
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