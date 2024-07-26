Здоровье питомцев — наша главная забота

Мы уделяем особое внимание уникальным потребностям кошек и собак. Благодаря такому пристальному вниманию к каждой детали мы разрабатываем сбалансированное питание с учетом потребностей животных и помогаем им раскрыться во всем великолепии.

Наши ценности

Узнайте больше об идеях и ценностях, определяющих роль компании Royal Canin в мире.

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Наша история

Узнайте больше о том, как мы ориентировались на эти ценности в своей ежедневной работе в течение 50 лет.
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Для устойчивого будущего

Устойчивое развитие занимает центральное место в ежедневной работе Royal Canin.
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Качество — абсолютный приоритет

Качество и безопасность продукции — основа нашей деятельности в любой стране мира.
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Подборка новостей и событий

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