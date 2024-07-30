British Shorthair Kitten
Сухой корм для кошек
Корм сухой полнорационный сбалансированный для кошек - Специально для британских короткошерстных котят (в возрасте до 12 месяцев)
Доступные размеры
400g
2kg
10kg
Специально для челюстей британских короткошерстных кошек
Крокеты полукруглой формы специально разработаны для британских короткошерстных котят. Их уникальная форма стимулирует разгрызание, способствуя поддержанию гигиены полости рта.
Эксклюзивная формула - Подорожник и L-карнитин
В период роста у британских короткошерстных котят развивается характерное для их породы сильное и мускулистое тело. Рост костно-мышечной системы Содержит необходимое количество белков, витаминов и минералов, обеспечивающих гармоничный рост костно-мышечной системы.
Формирование мышечной и костной систем
Содержит необходимое количество белков, витаминов и минералов, обеспечивающих гармоничный рост костно-мышечной системы.
Здоровая пищеварительная система
В период роста пищеварительная система котенка не окончательно сформирована и продолжает развиваться. Здоровая пищеварительная система Сочетание высокоусвояемых белков (L.I.P.*), способствующих здоровому пищеварению, а также клетчатки (в том числе подорож
Поддержка иммунной системы
В период роста иммунная система котенка продолжает формироваться. ПОДДЕРЖКА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ Запатентованный комплекс* антиоксидантов, содержащий в том числе витамин Е, способствует формированию естественной защитной системы организма котенка. *Франция, п
L-карнитин
Содержит L-карнитин, участвующий в метаболизме жиров.
L.i.p. инновация пищевых технологий
Специально отобранные высококачественные белки с коэффициентом усвояемости выше 90 %, обеспечивающие безопасность пищеварения и качество стула.
Пушистый и ласковый котенок
Крепкое тело Короткая, густая и гладкая шерсть Широкая и круглая морда
|Возраст котенка
|2-3 месяца
|4 - 6 месяцев
|7- 9 месяцев
|10 - 12 месяцев
|Вес
|0,8 кг - 2,1 кг
|1,8 кг- 3,9 кг
|2,4 кг - 5 кг
|2,9 кг - 5 кг
|Ежедневное количество (гранулы)
|40 - 70 г
|55 - 77 г
|53 - 67 г
|44 - 58 г
|Ежедневное количество (гранулы+банки)
|16 - 45 г + 1/2 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|34 - 56 г + 1 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|32 - 45 г + 1 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|23 - 37 г + 1 банки Royal Canin Mother and Baby Care
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Период роста для котят породы британская короткошерстная – это время больших перемен и новых открытий. Чтобы у котенка сформировалась сильная мускулатура, характерная для представителей его породы, ему требуется соответствующий рацион. Формула продукта ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten разработана с учетом особых породных потребностей. Предоставив котенку лучшее питание в период роста, Вы обеспечите ему здоровье и долголетие в будущем. Для поддержки развивающейся иммунной системы котятам необходима адаптированная диета. Запатентованный комплекс антиоксидантов, включающий витамин E, помогает поддержать естественную защиту организма котенка. Поскольку пищеварительная система котят младше 12 месяцев еще не окончательно сформирована, для нормализации пищеварения очень важны белки высокого качества. ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten содержит белки с высокой степенью усвояемости (L.I.P.), которые перевариваются почти полностью. Кроме того, в состав продукта входят пребиотики, поддерживающие баланс микрофлоры кишечника. Если Вы выбрали для своего котенка смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья котенка.