СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Период роста для котят породы британская короткошерстная – это время больших перемен и новых открытий. Чтобы у котенка сформировалась сильная мускулатура, характерная для представителей его породы, ему требуется соответствующий рацион. Формула продукта ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten разработана с учетом особых породных потребностей. Предоставив котенку лучшее питание в период роста, Вы обеспечите ему здоровье и долголетие в будущем. Для поддержки развивающейся иммунной системы котятам необходима адаптированная диета. Запатентованный комплекс антиоксидантов, включающий витамин E, помогает поддержать естественную защиту организма котенка. Поскольку пищеварительная система котят младше 12 месяцев еще не окончательно сформирована, для нормализации пищеварения очень важны белки высокого качества. ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten содержит белки с высокой степенью усвояемости (L.I.P.), которые перевариваются почти полностью. Кроме того, в состав продукта входят пребиотики, поддерживающие баланс микрофлоры кишечника. Если Вы выбрали для своего котенка смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья котенка.

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