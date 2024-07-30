Sphynx Adult
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек породы сфинкс в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
400g
2kg
10kg
Высокое содержание энергии
Отсутствие шерсти у сфинкса компенсируется очень активным обменом веществ, который обеспечивает поддержание температуры тела. Высококалорийная формула с повышенным содержанием жира (23%) соответствует значительным потребностям в энергии этих бесшерстных кошек.
Поддержание здоровья кожи
Эксклюзивный комплекс питательных веществ способствует поддержанию барьерной функции кожи. Рацион обогащен омега-3 и омега-6 жирными кислотами для поддержания здоровья кожи.
Здоровье сердца
Таурин, ЭПК и ДГК способствуют поддержанию здоровой работы сердца.
Здоровье мочевыделительной системы
Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых челюстей кошки породы сфинкс
Специально разработанная утолщенная треугольная крокета, адаптированная для челюстей кошки породы сфинкс, стимулирует животное к разгрызанию и способствует поддержанию гигиены ротовой полости.
|Весв
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Ежедневное количество
|49 г
|60 г
|70 г
|80 г
|Ежедневное количество Высокая активность
|56 г
|69 г
|81 г
|92 г
|Ежедневное количество (крокеты + пауч)
|28 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|39 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|48 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|59 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|Ежедневное количество (крокеты+пауч) Высокая активность
|36 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|49 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|61 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|72 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Формула продукта ROYAL CANIN® Sphynx Adult разработана с учетом особых потребностей кошек породы сфинкс. ROYAL CANIN® Sphynx Adult предназначен для сфинксов старше 12 месяцев и содержит все необходимые для их здоровья питательные вещества. <p>Отсутствие шерсти у представителей этой породы компенсируется очень интенсивным метаболизмом, помогающим кошкам регулировать температуру тела. Высококалорийный корм ROYAL CANIN® Sphynx Adult с повышенным содержанием жиров (23%) удовлетворяет особые потребности кошек в энергии, обусловленные их породой. <p>Диета играет существенную роль и в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Поэтому продукт ROYAL CANIN® Sphynx Adult обогащен таурином, а также ЭПК и ДГК – жирными кислотами омега-3, поддерживающими работу сердечно-сосудистой системы.