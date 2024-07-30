Sphynx Adult

Sphynx Adult

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек породы сфинкс в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

400g

2kg

10kg

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Высокое содержание энергии

Отсутствие шерсти у сфинкса компенсируется очень активным обменом веществ, который обеспечивает поддержание температуры тела. Высококалорийная формула с повышенным содержанием жира (23%) соответствует значительным потребностям в энергии этих бесшерстных кошек.

Поддержание здоровья кожи

Эксклюзивный комплекс питательных веществ способствует поддержанию барьерной функции кожи. Рацион обогащен омега-3 и омега-6 жирными кислотами для поддержания здоровья кожи.

Здоровье сердца

Таурин, ЭПК и ДГК способствуют поддержанию здоровой работы сердца.

Здоровье мочевыделительной системы

Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых челюстей кошки породы сфинкс

Специально разработанная утолщенная треугольная крокета, адаптированная для челюстей кошки породы сфинкс, стимулирует животное к разгрызанию и способствует поддержанию гигиены ротовой полости.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Формула продукта ROYAL CANIN® Sphynx Adult разработана с учетом особых потребностей кошек породы сфинкс. ROYAL CANIN® Sphynx Adult предназначен для сфинксов старше 12 месяцев и содержит все необходимые для их здоровья питательные вещества. <p>Отсутствие шерсти у представителей этой породы компенсируется очень интенсивным метаболизмом, помогающим кошкам регулировать температуру тела. Высококалорийный корм ROYAL CANIN® Sphynx Adult с повышенным содержанием жиров (23%) удовлетворяет особые потребности кошек в энергии, обусловленные их породой. <p>Диета играет существенную роль и в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Поэтому продукт ROYAL CANIN® Sphynx Adult обогащен таурином, а также ЭПК и ДГК – жирными кислотами омега-3, поддерживающими работу сердечно-сосудистой системы.

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