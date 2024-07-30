ROYAL CANIN® Bengal Adult – продукт, специально разработанный для удовлетворения пищевых потребностей вашей бенгальской кошки. Высокий уровень белков и адаптированное содержание жиров позволяют кошке поддерживать оптимальную мышечную массу и вести даже очень активный образ жизни. Высокая усвояемость рациона способствует здоровью пищеварительной системы. Именно с этой целью в формулу ROYAL CANIN® Bengal Adult включены высококачественные белки L.I.P. и пребиотики, поддерживающие баланс кишечной флоры. Великолепная шерсть вашей бенгальской кошки требует внимания. Только так можно полностью раскрыть потенциал ее красоты. ROYAL CANIN® Bengal Adult содержит необходимые аминокислоты, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6, благодаря чему поддерживает здоровье кожи и прекрасное состояние шерсти бенгальской кошки.