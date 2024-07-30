Bengal Adult
Сухой корм для кошек
Бенгал: сухой корм специально для бенгальских кошек старше 12 месяцев. Формула сухого продукта BENGAL Adult удовлетворяет особые потребности бенгальских кошек.
Доступные размеры
400g
2kg
10kg
ROYAL CANIN® Bengal Adult – продукт, специально разработанный для удовлетворения пищевых потребностей вашей бенгальской кошки. Высокий уровень белков и адаптированное содержание жиров позволяют кошке поддерживать оптимальную мышечную массу и вести даже очень активный образ жизни. Высокая усвояемость рациона способствует здоровью пищеварительной системы. Именно с этой целью в формулу ROYAL CANIN® Bengal Adult включены высококачественные белки L.I.P. и пребиотики, поддерживающие баланс кишечной флоры. Великолепная шерсть вашей бенгальской кошки требует внимания. Только так можно полностью раскрыть потенциал ее красоты. ROYAL CANIN® Bengal Adult содержит необходимые аминокислоты, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6, благодаря чему поддерживает здоровье кожи и прекрасное состояние шерсти бенгальской кошки.
Специально для челюстей бенгальских кошек
Крокеты У-образной формы специально разработаны для челюстей бенгальских кошек. Их уникальная форма стимулирует разгрызание, способствуя поддержанию гигиены полости рта.
Эксклюзивная формула
Комбинация клетчатки различных типов и высокое содержание протеинов.
Обеспечение оптимальной работы пищеварения
Бенгальские кошки могут обладать повышенной чувствительностью пищеварительного тракта. Высокоусвояемые белки (L.I.P.*), способствующие здоровому пищеварению, клетчатки и пребиотики помогают поддерживать баланс кишечной флоры. *L.I.P.: специально отобранные белки с высокой степенью усвояемости.
Атлетическое сложение
Здоровая бенгальская кошка энергична, активна и полна жизни, а изящное строение ее тела подчеркивается атлетическим телосложением. Специально рассчитанное повышенное содержание протеинов (40 %) и умеренное количество жиров (18 %) способствуют поддержанию мышечной массы.
Здоровая блестящая шерсть
Специальный комплекс аминокислот, витаминов, жирных кислот Омега 3 и Омега 6 сохраняет здоровье кожи и блеск шерсти. Отличительной чертой окраса бенгальской кошки является шерсть с ярким рисунком, шелковистая и исключительно мягкая на ощупь.
Здоровая мочевыделительная система
Разработан для поддержания нормальной работы мочевыделительной системы взрослой кошки за счет сбалансированного содержания минералов.
«Миниатюрный леопард»
Впечатляющий окрас, напоминающий леопардовый. Тонкое и мускулистое тело. Четко очерченные подушечки лап.
|Вес кошки
|3-4 кг
|5-6 кг
|7-8 кг
|Вариант кормления
|А
|Б
|А
|Б
|А
|Б
|Низкая активность
|34-41
|12-20
|48-55
|27-34
|61-67
|40-46
|Нормальная активность
|42-51
|21-30
|60-69
|39-48
|77-84
|55-63