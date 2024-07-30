Bengal Adult

Bengal Adult

Сухой корм для кошек

Бенгал: сухой корм специально для бенгальских кошек старше 12 месяцев. Формула сухого продукта BENGAL Adult удовлетворяет особые потребности бенгальских кошек.

Доступные размеры

400g

2kg

10kg

Как рассчитать правильную порцию?
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

ROYAL CANIN® Bengal Adult – продукт, специально разработанный для удовлетворения пищевых потребностей вашей бенгальской кошки. Высокий уровень белков и адаптированное содержание жиров позволяют кошке поддерживать оптимальную мышечную массу и вести даже очень активный образ жизни. Высокая усвояемость рациона способствует здоровью пищеварительной системы. Именно с этой целью в формулу ROYAL CANIN® Bengal Adult включены высококачественные белки L.I.P. и пребиотики, поддерживающие баланс кишечной флоры. Великолепная шерсть вашей бенгальской кошки требует внимания. Только так можно полностью раскрыть потенциал ее красоты. ROYAL CANIN® Bengal Adult содержит необходимые аминокислоты, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6, благодаря чему поддерживает здоровье кожи и прекрасное состояние шерсти бенгальской кошки.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Специально для челюстей бенгальских кошек

Крокеты У-образной формы специально разработаны для челюстей бенгальских кошек. Их уникальная форма стимулирует разгрызание, способствуя поддержанию гигиены полости рта.

Эксклюзивная формула

Комбинация клетчатки различных типов и высокое содержание протеинов.

Обеспечение оптимальной работы пищеварения

Бенгальские кошки могут обладать повышенной чувствительностью пищеварительного тракта. Высокоусвояемые белки (L.I.P.*), способствующие здоровому пищеварению, клетчатки и пребиотики помогают поддерживать баланс кишечной флоры. *L.I.P.: специально отобранные белки с высокой степенью усвояемости.

Атлетическое сложение

Здоровая бенгальская кошка энергична, активна и полна жизни, а изящное строение ее тела подчеркивается атлетическим телосложением. Специально рассчитанное повышенное содержание протеинов (40 %) и умеренное количество жиров (18 %) способствуют поддержанию мышечной массы.

Здоровая блестящая шерсть

Специальный комплекс аминокислот, витаминов, жирных кислот Омега 3 и Омега 6 сохраняет здоровье кожи и блеск шерсти. Отличительной чертой окраса бенгальской кошки является шерсть с ярким рисунком, шелковистая и исключительно мягкая на ощупь.

Здоровая мочевыделительная система

Разработан для поддержания нормальной работы мочевыделительной системы взрослой кошки за счет сбалансированного содержания минералов.

«Миниатюрный леопард»

Впечатляющий окрас, напоминающий леопардовый. Тонкое и мускулистое тело. Четко очерченные подушечки лап.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА