British Shorthair (в соусе)
Влажный корм для кошек
Британская короткошерстная: влажный корм для взрослых кошек старше 12 месяцев. Адаптированная текстура новой влажной формулы – кусочки цилиндрической формы в соусе – полностью удовлетворит потребности вашей кошки британской короткошерстной породы.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Умеренная калорийность
Пониженное содержание жиров для эффективного контроля веса.
Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Здоровая кожа и шерсть:
Помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
|Вес кошки
|Паучей
|1 пауч + г Adult
|4 кг
|2 + 3/4
|33
|5 кг
|3 + 1/4
|42
|6 кг
|3 + 3/4
|51
|7 кг
|4
|59
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Формула продукта ROYAL CANIN® British Shorthair Adult в соусе идеально отвечает потребностям в питании британских короткошерстных кошек. Представители этой породы, как правило, отличаются мощным, крепким телосложением и имеют развитые мышцы. Именно мышцы, а не жировая ткань в основном формируют массу тела кошки. Поэтому для нее чрезвычайно важен баланс и количество питательных веществ в составе корма. Для продукта ROYAL CANIN® British Shorthair Adult в соусе характерны умеренная калорийность и точно выверенное содержание жиров (3,2%), обеспечивающие сохранение оптимального веса тела. ROYAL CANIN® British Shorthair Adult в соусе содержит сбалансированный комплекс нутриентов поддерживающий красоту шерсти и здоровье кожи. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного предусмотрен также выпуск сухого корма ROYAL CANIN® British Shorthair Adult. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.