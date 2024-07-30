British Shorthair Adult
Сухой корм для кошек
Корм сухой полнорационный сбалансированный для кошек - Специально для взрослых британских короткошерстных кошек старше 12 месяцев
Доступные размеры
50g
400g
2kg
4kg
10kg
13kg
Специально для челюстей британских короткошерстных кошек
Выпуклые крокеты большого размера специально разработаны для крупных челюстей британских короткошерстных кошек. Их уникальная форма облегчает захват и стимулирует разгрызание, способствуя поддержанию гигиены полости рта.
Эксклюзивная формула - L-карнитин и таурин
Эксклюзивная формула - L-карнитин и таурин
Мышечный тонус
Британские короткошерстные кошки отличаются крупным, крепким и мускулистым телом. Мышечный тонус Повышенное содержание белка способствует поддержанию мышечной массы.
L-карнитин
Содержит L-карнитин, участвующий в метаболизме жиров.
Здоровье костей и суставов
Мощное, коренастое тело британских короткошерстных кошек может служить причиной повышенной нагрузки на кости и суставы. ЗДОРОВЬЕ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ Разработан для поддержания здоровья костей и суставов. Содержит жирные кислоты Омега 3 (EPA и DHA).
Здоровье сердечной функции
Обладает повышенной концентрацией питательных веществ, в частности таурина и жирных кислот (EPA и DHA), положительно влияющих на работу сердечной мышцы.
Здоровая мочевыделительная система
Разработан для поддержания нормальной работы мочевыделительной системы взрослой кошки за счет сбалансированного содержания минералов.
Очаровательная округлая мордочка
Широкая грудная клетка Короткая, густая и гладкая шерсть. Широкая и круглая морда
|Вес
|3-4 кг
|5 - 6 кг
|7 - 8 кг
|Ежедневное количество
|34 - 41 г
|49 - 55 г
|62 - 68 г
|Ежедневное количество Высокая активность
|42 - 52 г
|61 - 69 г
|77 - 85 г
|Ежедневное количество (крокеты +пауч)
|15 - 23 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|30 -37 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|43 - 49 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|Ежедневное количество (крокеты +пауч) Высокая активность
|24 - 33 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|42 - 51 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|59 - 66 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Формула продукта ROYAL CANIN® British Shorthair Adult разработана с учетом индивидуальных потребностей взрослых кошек британской короткошерстной породы. Эти кошки отличаются коренастым телосложением. Высокий уровень содержания белков в ROYAL CANIN® British Shorthair Adult адаптирован для поддержания их мышечной массы. Кроме того, продукт обогащен L-карнитином – веществом, стимулирующим метаболизм жиров. ЭПК и ДГК (жирные кислоты омега-3) способствуют поддержанию здоровья суставов. Таким образом, кошка может вести свойственный ей активный образ жизни, не испытывая дискомфорта при физических нагрузках. Сбалансированный комплекс минеральных веществ поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® British Shorthair Adult выпускается также в форме влажного продукта в виде цилиндрических кусочков в соусе. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.