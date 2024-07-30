СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Формула продукта ROYAL CANIN® British Shorthair Adult разработана с учетом индивидуальных потребностей взрослых кошек британской короткошерстной породы. Эти кошки отличаются коренастым телосложением. Высокий уровень содержания белков в ROYAL CANIN® British Shorthair Adult адаптирован для поддержания их мышечной массы. Кроме того, продукт обогащен L-карнитином – веществом, стимулирующим метаболизм жиров. ЭПК и ДГК (жирные кислоты омега-3) способствуют поддержанию здоровья суставов. Таким образом, кошка может вести свойственный ей активный образ жизни, не испытывая дискомфорта при физических нагрузках. Сбалансированный комплекс минеральных веществ поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® British Shorthair Adult выпускается также в форме влажного продукта в виде цилиндрических кусочков в соусе. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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