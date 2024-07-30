Persian Adult
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек персидской породы в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
50g
400g
2kg
4kg
10kg
12kg
Здоровье длинной шерсти
Длинная роскошная шерсть с густым подшерстком является отличительной особенностью кошек персидской породы. Эксклюзивный комплекс питательных веществ в рационе помогает поддерживать барьерную функцию кожи, а также сохранять здоровье кожи и красоту шерсти. Рацион обогащен омега-3 и омега-6 жирными кислотами.
Снижение образования в пищеварительном тракте комочков шерсти
Специальная смесь клетчатки (в том числе из богатого растительной слизью подорожника) естественным образом стимулирует кишечный транзит, способствует удалению проглоченной шерсти и помогает контролировать образование в пищеварительном тракте комочков шерсти.
Здоровое пищеварение
Высокопереваримые протеины (L.I.P. *) и пребиотики помогают поддерживать баланс кишечной флоры. *L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Здоровье мочевыделительной системы
Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
Уникальная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей
Специально разработанная миндалевидная крокета с оптимальной контактной поверхностью, которую кошке персидской породы легко захватывать и разгрызать.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Ежедневное количество
|33 г
|40 г
|47 г
|54 г
|Ежедневное количество Высокая активность
|41 г
|50 г
|59 г
|67 г
|Ежедневное количество (крокеты+пауч)
|11 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|18 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|25 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|32 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|Ежедневное количество (крокеты+пауч) Высокая активность
|19 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|29 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|37 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|45 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty