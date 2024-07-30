Siamese Adult
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек сиамской породы в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
400g
2kg
4kg
10kg
Стройное мускулистое тело
Кошки сиамской породы отличаются изящным и атлетическим телосложением. Повышенный уровень протеинов (38%) и умеренный уровень жира (16%) способствуют поддержанию стройного и мускулистого тела. Рацион обогащен L-карнитином, который способствует здоровому метаболизму жиров.
Здоровье пищеварительной системы
Высокопереваримые протеины (L.I.P.*) и пребиотики помогают поддерживать баланс кишечной флоры. *L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Здоровье кожи и блеск шерсти
Специфические аминокислоты, витамины, омега-3 и омега-6 жирные кислоты способствуют поддержанию здоровья кожи и блеска шерсти.
Здоровье мочевыделительной системы
Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых челюстей кошки сиамской породы
Специально разработанная в форме тубы с отверстием крокета адаптирована для узких удлиненных челюстей кошки сиамской породы. Уникальная форма крокеты облегчает кошке захват и стимулирует животное к разгрызанию, что снижает скорость потребления корма.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Ежедневное количество (крокеты)
|33 г
|41 г
|48 г
|55 г
|Ежедневное количество (крокеты) Высокая активность
|42 г
|51 г
|60 г
|68 г
|Ежедневное количество (крокеты+пауч)
|12 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|20 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|27 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|34 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|Ежедневное количество (крокеты+пауч) Высокая активность
|21 г +1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|30 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|39 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|47 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty