Siamese Adult

Siamese Adult

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек сиамской породы в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

400g

2kg

4kg

10kg

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Стройное мускулистое тело

Кошки сиамской породы отличаются изящным и атлетическим телосложением. Повышенный уровень протеинов (38%) и умеренный уровень жира (16%) способствуют поддержанию стройного и мускулистого тела. Рацион обогащен L-карнитином, который способствует здоровому метаболизму жиров.

Здоровье пищеварительной системы

Высокопереваримые протеины (L.I.P.*) и пребиотики помогают поддерживать баланс кишечной флоры. *L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.

Здоровье кожи и блеск шерсти

Специфические аминокислоты, витамины, омега-3 и омега-6 жирные кислоты способствуют поддержанию здоровья кожи и блеска шерсти.

Здоровье мочевыделительной системы

Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых челюстей кошки сиамской породы

Специально разработанная в форме тубы с отверстием крокета адаптирована для узких удлиненных челюстей кошки сиамской породы. Уникальная форма крокеты облегчает кошке захват и стимулирует животное к разгрызанию, что снижает скорость потребления корма.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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