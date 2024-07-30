Maine Coon (в соусе)

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Формула продукта ROYAL CANIN® Maine Coon Adult в соусе разработана с учетом особых потребностей мейн-кунов. Удовлетворение специфических нужд вашей кошки для нас так же важно, как и для Вас. Особое внимание следует обратить на общее состояние здоровья кошки, а также на ее суставы. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult в соусе обогащен таурином, который помогает поддерживать здоровье сердца. ДГК и ЭПК (жирные кислоты омега-3) в составе продукта помогают поддерживать суставы и здоровье сердца. Достаточно высокая калорийность продукта позволяет кошке компенсировать затраты энергии в течение дня. У мейн-кунов густая, умеренно длинная шерсть с великолепным мягким подшерстком. Аминокислоты, витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6, содержащиеся в продукте ROYAL CANIN® Maine Coon Adult в соусе, помогут поддержать здоровье кожи и шерсти вашей кошки. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного предусмотрен также выпуск сухого корма ROYAL CANIN® Maine Coon Adult с крупными крокетами кубической формы, специально адаптированными для челюстей мейн-куна. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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