Kitten (в паштете)

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Очень важно, чтобы котенок получал все необходимые ему нутриенты. Поэтому корм должен быть привлекательным для него: даже самый лучший корм не принесет пользы, если котенок отказывается есть его! <p>Вот почему нутриентный профиль продукта ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в форме паштета соответствует тому, который инстинктивно предпочитается котятами. Его вкус, аромат и текстура обеспечивают формирование у котенка стойкого, долговременного предпочтения.<p>У котят второй фазы роста (в возрасте от 4 до 12 месяцев) активно развивается опорно-двигательный аппарат. Потребности котенка в энергии также еще высоки, хотя уже снижаются по сравнению с первой фазой роста. ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в желе обеспечивает котят всеми необходимыми веществами, способствуя прочности костей и поддержанию здоровья котенка в целом. <p>Даже во время второй фазы роста иммунная система котенка еще не сформировалась полностью. ROYAL CANIN Kitten Instinctive способствует развитию механизмов естественной защиты благодаря комплексу антиоксидантов, включающему витамины Е и С, лютеин и таурин. <p>ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в форме паштета подходит также и для кормления кошки-матери. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Kitten Instinctive выпускается также в виде кусочков в соусе.

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