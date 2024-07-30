Kitten (в паштете)
Влажный корм для кошек
Киттен: влажный корм для котят в возрасте до 12 месяцев. В возрасте от 4 до 12 месяцев скелет котенка продолжает активно расти. Его потребности в энергии еще довольно высоки, но уже начинают постепенно снижаться. Продукт KITTEN в форме паштета для котят от 4 до 12 месяцев также оптимально подходит для кошек в период беременности.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Поддержание иммунитета
Поддерживает иммунную систему котенка в период второй фазы роста.
Легкое разгрызание
Мягкая текстура паштета.
Инстинктивное предпочтение
Полноценное питание, которому кошки инстинктивно отдают предпочтение.
|Возраст котенка
|Паучей
|1 пауч + г Kitten
|1,5 месяца
|1 + 1/2 - 2
|15-25
|2 месяца
|2 - 2 + 1/2
|20-35
|3 месяца
|2 + 1/2 - 3 + 1/2
|30-50
|4 месяца
|2 + 1/2 - 3 + 1/2
|35-60
|6 месяцев
|2 + 1/2 - 3 + 1/2
|35-60
|9-12 месяцев
|2 - 3
|25-40
|Подходит также кошкам в период беременности
|Беременная кошка 3 кг
|2 + 1/2 - 4
|35-60
|Беременная кошка 5 кг
|4 + 1/2 - 6 + 1/2
|70-115
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Очень важно, чтобы котенок получал все необходимые ему нутриенты. Поэтому корм должен быть привлекательным для него: даже самый лучший корм не принесет пользы, если котенок отказывается есть его! <p>Вот почему нутриентный профиль продукта ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в форме паштета соответствует тому, который инстинктивно предпочитается котятами. Его вкус, аромат и текстура обеспечивают формирование у котенка стойкого, долговременного предпочтения.<p>У котят второй фазы роста (в возрасте от 4 до 12 месяцев) активно развивается опорно-двигательный аппарат. Потребности котенка в энергии также еще высоки, хотя уже снижаются по сравнению с первой фазой роста. ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в желе обеспечивает котят всеми необходимыми веществами, способствуя прочности костей и поддержанию здоровья котенка в целом. <p>Даже во время второй фазы роста иммунная система котенка еще не сформировалась полностью. ROYAL CANIN Kitten Instinctive способствует развитию механизмов естественной защиты благодаря комплексу антиоксидантов, включающему витамины Е и С, лютеин и таурин. <p>ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в форме паштета подходит также и для кормления кошки-матери. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Kitten Instinctive выпускается также в виде кусочков в соусе.