*В стоимостном выражении на основании данных Nielsen RMS для сегмента "Сухие корма для котят" (сегмент определены Клиентом) за 12 месяцев, завершившихся 31.08.2019, для общего рынка розничной торговли в национальной городской России, действительно по состоянию на 19.11.2019. (© ООО "ЭЙ СИ НИЛЬСЕН", 2019г.)

