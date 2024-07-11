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Иммунная система
В первые 6 месяцев его незрелая иммунная система должна развиться, чтобы защитить его от миллионов бактерий
Здоровые кости
В первый год жизни еще хрупкие кости котенка должны стать в 4 раза прочнее бетона
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Полезные статьи и рекомендации от заводчиков
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*В стоимостном выражении на основании данных Nielsen RMS для сегмента "Сухие корма для котят" (сегмент определены Клиентом) за 12 месяцев, завершившихся 31.08.2019, для общего рынка розничной торговли в национальной городской России, действительно по состоянию на 19.11.2019. (© ООО "ЭЙ СИ НИЛЬСЕН", 2019г.)