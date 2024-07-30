Sterilised Gravy

Sterilised Gravy

Влажный корм для кошек

Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для стерилизованных кошек в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

1 x 85g

6 x 85g

12 x 85g

24 x 85g

Как рассчитать правильную порцию?
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Поддержание веса

Помогает поддерживать идеальный вес стерилизованных кошек.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Потребности стерилизованных или кастрированных животных в питании изменяются. ROYAL CANIN® Sterilised в соусе специально разработан с учетом потребностей взрослых стерилизованных кошек. Благодаря контролируемому уровню калорийности и умеренному содержанию жиров ROYAL CANIN® Sterilised в соусе помогает кошке не набирать избыточный вес (при условии, что при кормлении не превышается рекомендуемый объем порций). ROYAL CANIN® Sterilised в соусе обладает оптимальным макронутриентным профилем, который инстинктивно предпочитается взрослыми кошками. Благодаря этому они получают необходимые питательные вещества в достаточных количествах, что важно для поддержания их здоровья в целом. ROYAL CANIN® Sterilised в соусе отличается точно выверенным балансом минеральных веществ, что важно для здоровья мочевыделительной системы. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Sterilised выпускается как в форме хрустящего сухого, так и в форме нежного влажного корма: возможно выбрать кусочки в  соусе либо  паштет.Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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