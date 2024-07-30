Sterilised Gravy
Влажный корм для кошек
Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для стерилизованных кошек в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
1 x 85g
6 x 85g
12 x 85g
24 x 85g
Поддержание веса
Помогает поддерживать идеальный вес стерилизованных кошек.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Влажный корм
|2 +1/2
|3
|3 + 1/2
|4
|Влажный корм (1 пауч) + сухий корм Royal Canin Sterilised
|28 г
|39 г
|48 г
|58 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Потребности стерилизованных или кастрированных животных в питании изменяются. ROYAL CANIN® Sterilised в соусе специально разработан с учетом потребностей взрослых стерилизованных кошек. Благодаря контролируемому уровню калорийности и умеренному содержанию жиров ROYAL CANIN® Sterilised в соусе помогает кошке не набирать избыточный вес (при условии, что при кормлении не превышается рекомендуемый объем порций). ROYAL CANIN® Sterilised в соусе обладает оптимальным макронутриентным профилем, который инстинктивно предпочитается взрослыми кошками. Благодаря этому они получают необходимые питательные вещества в достаточных количествах, что важно для поддержания их здоровья в целом. ROYAL CANIN® Sterilised в соусе отличается точно выверенным балансом минеральных веществ, что важно для здоровья мочевыделительной системы. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Sterilised выпускается как в форме хрустящего сухого, так и в форме нежного влажного корма: возможно выбрать кусочки в соусе либо паштет.Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.