Sterilised Gravy

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Потребности стерилизованных или кастрированных животных в питании изменяются. ROYAL CANIN® Sterilised в соусе специально разработан с учетом потребностей взрослых стерилизованных кошек. Благодаря контролируемому уровню калорийности и умеренному содержанию жиров ROYAL CANIN® Sterilised в соусе помогает кошке не набирать избыточный вес (при условии, что при кормлении не превышается рекомендуемый объем порций). ROYAL CANIN® Sterilised в соусе обладает оптимальным макронутриентным профилем, который инстинктивно предпочитается взрослыми кошками. Благодаря этому они получают необходимые питательные вещества в достаточных количествах, что важно для поддержания их здоровья в целом. ROYAL CANIN® Sterilised в соусе отличается точно выверенным балансом минеральных веществ, что важно для здоровья мочевыделительной системы. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Sterilised выпускается как в форме хрустящего сухого, так и в форме нежного влажного корма: возможно выбрать кусочки в соусе либо паштет.Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

Читать больше