Kitten Jelly
Влажный корм для кошек
Полнорационный влажный корм для котят в возрасте до 12 месяцев
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Поддержание иммунитета
Помогает поддерживать систему естественной защиты и общее здоровье котенка во 2-й фазе роста.
Легкое разгрызание
Маленькие кусочки в желе
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому котятами.
|Возраст ( в месяцах)
|Количество в день
|1,5
|2.0 - 2.5
|2
|2.0 - 2.5
|3
|2.0 - 3.5
|4
|3.0 - 4.0
|5
|3.0 - 4.0
|6
|3.0 - 4.0
|9 - 12
|3.0 - 4.0
|Взрослая кормлящая кошка (3 кг)
|2.75 -4
|Взрослая кормлящая кошка (5 кг)
|4.5 -6.75
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Очень важно предоставить котенку продукт, который будет удовлетворять и потребности его организма, и вкусовые предпочтения. Только так можно сформировать у котенка здоровые пищевые привычки и обеспечить его необходимыми питательными веществами. <p>Вот почему продукт ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в желе обладает оптимальным нутриентным профилем, инстинктивно предпочитаемым котятами. <p>ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в желе удовлетворяет потребности котенка в жизненно важных питательных веществах, снабжает его энергией, способствует прочности костей и поддержанию здоровья. Даже во время второй фазы роста иммунная система котенка еще не сформировалась полностью. <p>ROYAL CANIN Kitten Instinctive способствует развитию механизмов естественной защиты благодаря комплексу антиоксидантов, включающему витамины Е и С, лютеин и таурин. ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в желе легко разгрызается и подходит также и для кормления кошки-матери. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Kitten Instinctive выпускается также в виде кусочков в соусе и в виде паштета.