Kitten Jelly

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Очень важно предоставить котенку продукт, который будет удовлетворять и потребности его организма, и вкусовые предпочтения. Только так можно сформировать у котенка здоровые пищевые привычки и обеспечить его необходимыми питательными веществами. <p>Вот почему продукт ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в желе обладает оптимальным нутриентным профилем, инстинктивно предпочитаемым котятами. <p>ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в желе удовлетворяет потребности котенка в жизненно важных питательных веществах, снабжает его энергией, способствует прочности костей и поддержанию здоровья. Даже во время второй фазы роста иммунная система котенка еще не сформировалась полностью. <p>ROYAL CANIN Kitten Instinctive способствует развитию механизмов естественной защиты благодаря комплексу антиоксидантов, включающему витамины Е и С, лютеин и таурин. ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в желе легко разгрызается и подходит также и для кормления кошки-матери. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Kitten Instinctive выпускается также в виде кусочков в соусе и в виде паштета.

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