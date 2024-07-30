Kitten Gravy

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Правильное питание поможет заложить основы здоровья вашего котенка. Получение незаменимых питательных веществ обеспечит ему необходимую поддержку на критически важных стадиях развития и после завершения роста. ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в соусе обладает оптимальным нутриентным профилем, инстинктивно предпочитаемым котятами. Подберите для котенка аппетитный продукт, вкус, аромат и текстура которого обеспечат его длительное, устойчивое предпочтение на уровне инстинкта. ROYAL CANIN® Kitten Instinctive в соусе содержит необходимые котенку питательные вещества, удовлетворяющие его потребности в энергии, способствующие развитию костей и поддержанию здоровья в целом. Даже во второй фазе роста (от 4 до 12 месяцев) иммунная система котенка, как и другие системы его организма, еще не сформировалась полностью. ROYAL CANIN Kitten Instinctive поможет укрепить механизмы естественной защиты благодаря комплексу антиоксидантов (включающему в себя витамины Е и С, лютеин и таурин). ROYAL CANIN® Kitten Instinctive специально создан в форме маленьких кусочков в суосе для облегчения разгрызания. Кроме того, корм подходит и для кормления кошки-матери. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Kitten Instinctive выпускается также в форме кусочков в желе и паштета.

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