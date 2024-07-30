Поддержание иммунитета

Рост это важный этап в жизни котенка: это время больших перемен, открытий и новых встреч. В течение этого ключевого периода иммунная система котенка постепенно развивается. Рацион Kitten помогает поддерживать систему естественной защиты котенка во 2-й фазе роста благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. *Франция, патент № ЕР1146870.