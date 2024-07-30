Kitten

Kitten

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для котят в возрасте до 12 месяцев.

Доступные размеры

50g

400g

800g

2kg

4kg

10kg

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Поддержание иммунитета

Рост это важный этап в жизни котенка: это время больших перемен, открытий и новых встреч. В течение этого ключевого периода иммунная система котенка постепенно развивается. Рацион Kitten помогает поддерживать систему естественной защиты котенка во 2-й фазе роста благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. *Франция, патент № ЕР1146870.

Здоровое пищеварение

Поддержание здорового пищеварения благодаря высокопереваримым протеинам (L.I.P.*) и пребиотикам (в т.ч. ФОС). *Протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.

Здоровый рост

Адаптированное содержание протеинов, витаминов и минеральных веществ, включая витамин D и кальций. Высокая калорийность для обеспечения энергией в период интенсивного роста.

L.I.P.

Специально отобранные протеины со степенью усвояемости свыше 90% (Royal Canin).

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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