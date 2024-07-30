Kitten
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для котят в возрасте до 12 месяцев.
Доступные размеры
50g
400g
800g
2kg
4kg
10kg
Поддержание иммунитета
Рост это важный этап в жизни котенка: это время больших перемен, открытий и новых встреч. В течение этого ключевого периода иммунная система котенка постепенно развивается. Рацион Kitten помогает поддерживать систему естественной защиты котенка во 2-й фазе роста благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. *Франция, патент № ЕР1146870.
Здоровое пищеварение
Поддержание здорового пищеварения благодаря высокопереваримым протеинам (L.I.P.*) и пребиотикам (в т.ч. ФОС). *Протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Здоровый рост
Адаптированное содержание протеинов, витаминов и минеральных веществ, включая витамин D и кальций. Высокая калорийность для обеспечения энергией в период интенсивного роста.
L.I.P.
Специально отобранные протеины со степенью усвояемости свыше 90% (Royal Canin).
|Возраст котенка
|1 - 2 месяца
|2 - 4 месяца
|4 - 6 месяцев
|6 - 12 месяцев
|Вес котенка
|0.4- 1 кг
|0.8 - 2.5кг
|1.8 - 3кг
|2.8 - 5кг
|Норма
|30г - 50г
|40г - 65г
|55г - 70г
|60г - 80г