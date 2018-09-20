Руководство по покупке котенка
Перед покупкой котенка важно изучить большое количество информации, чтобы не участвовать в финансировании безответственного разведения, а также чтобы быть уверенными, что вы принесете домой здоровое животное.
Преимущества покупки котенка
- Повышается вероятность более долгой совместной жизни.
- Вы можете получить более полные данные о всех ветеринарных процедурах, проведенных котенку.
- Снижается вероятность того, что у котенка будут возникать проблемы с поведением, связанные с прошлым опытом.
Минусы покупки котенка
- В первое время котятам нужно больше заботы и внимания, чем взрослым кошкам.
- Котят необходимо воспитывать.
- Котятам может потребоваться более интенсивный первоначальный уход и ветеринарная помощь, например по вакцинации.
Где купить котенка
Котенка можно купить у зарегистрированного заводчика. Прежде чем забрать котенка домой, важно убедиться, что котята и их мать здоровы и ухожены. Избегайте покупки котят у продавцов, которые не следят за благополучием животных. Настоятельно рекомендуется обратиться к заводчику или продавцу с хорошей репутацией. Вы можете посоветоваться с ветеринарным врачом по поводу выбора заводчика.
Важные советы при покупке котенка
- Прежде чем принять окончательное решение о покупке котенка, обязательно посетите заводчика и посмотрите, в каких условиях родился и содержится котенок. Вы сможете получить дополнительную информацию о котенке и лучше понять, как за ним ухаживают.
- Во время разговора с заводчиком спросите о характере родителей котенка, чтобы лучше понять характер вашего будущего питомца.
- Спросите, какие меры предпринимает заводчик для социализации котят. Котята получают основную часть навыков социализации в первые восемь недель жизни, поэтому в этом раннем возрасте очень важно уделять котятам достаточно времени и внимания.
- Обратите внимание, насколько важное значение придает заводчик гигиене, ветеринарному обслуживанию и правильному питанию животных.
- Узнайте возраст котят. Лучше, если малыши будут оставаться с матерью, пока им не исполнится примерно 12 недель. Если забрать котят у кошки в более раннем возрасте, могут возникнуть проблемы с их поведением.
- Проверьте наличие внешних признаков проблем со здоровьем. Глаза котят должны быть чистыми и ясными, а вес нормальным.
- Спросите, прошли ли котята первичное обследование у ветеринарного врача. Такое обследование обычно предполагает проведение вакцинации и обработку против внутренних паразитов, а также скрининг на наличие наследственных заболеваний у чистопородных кошек. Попросите предъявить соответствующие справки.
- Узнайте, была ли мать котят привита и обработана против внутренних паразитов. Если это сделано не было, то маловероятно, что ее котята были привиты и обработаны надлежащим образом.
- Спросите, были ли котятам установлены микрочипы. Если это сделано не было, подумайте о том, чтобы установить микрочип в ближайшее время.
- Выберите ветеринарную клинику и запишите котенка на осмотр, как только питомец окажется у вас дома.
Появление котенка в доме — это волнительное и радостное событие, но важно к нему тщательно подготовиться, изучив соответствующую информацию. К покупке кошки необходимо подойти осознанно и ответственно. Только в этом случае в вашем доме появится здоровый и уравновешенный питомец и вы сможете не допустить поддержки неэтичных методов разведения животных.
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