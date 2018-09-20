Расходы на содержание кошки
Если вы планируете приобрести кошку, то важно помнить о расходах, которые необходимы для обеспечения благополучия вашего питомца на протяжении всей его жизни.
Покупка кошки — не такая уж значительная трата, особенно если вы не стремитесь приобрести чистопородное животное. Однако с самого начало важно понимать, что содержание питомца связано с определенными расходами, которые необходимы для обеспечения благополучия кошки на протяжении всей ее жизни. Следует обдумать эти расходы заранее.
Расходы на поддержание здоровья и благополучия кошки
Новые расходы появятся, как только вы принесете кошку или котенка домой, и будут появляться в течение всего первого года вашего совместного существования.
- В первые недели жизни котятам необходимо провести первый курс вакцинации. Это защитит их от распространенных и опасных заболеваний. Курс вакцинации состоит из двух инъекций, проводимых с промежутком в 3–4 недели. Возможно, вашей кошке уже сделали первую инъекцию, поскольку первую дозу вакцины котятам обычно вводят примерно в возрасте девяти недель. Важно помнить, что кошка не будет защищена от заражения заболеванием, пока не получит вторую инъекцию.
- Некоторые вакцины не относятся к числу обязательных, но могут быть порекомендованы ветеринарным врачом — например вакцины против заражения вирусом лейкемии кошек или бактериями Chlamydophila felis, вызывающими конъюнктивит.
- Чтобы ваша кошка не потерялась, рекомендуется установить микрочип. В некоторых случаях это является обязательным требованием для владельцев кошек. Микрочип безболезненно вживляется под кожу в области шеи животного. В дальнейшем информация о кошке может быть считана с микрочипа любым ветеринарным врачом или сотрудником приюта для кошек, воспользовавшимся портативным сканером. Микрочипирование занимает всего несколько секунд, но позволяет на всю жизнь сохранить информацию, позволяющую идентифицировать животное. Эту процедуру можно выполнить во время любого планового посещения ветеринарного врача.
- Стерилизация или кастрация — одно из самых важных решений в жизни любого владельца домашнего животного. Стерилизация не только защищает от нежелательных беременностей (что необходимо, ведь приюты для домашних животных переполнены), но и значительно снижает риск развития различных заболеваний и появления проблем с поведением. Многие приюты для домашних животных проводят стерилизацию, перед тем как отдать кошек новым владельцам. Вы также можете обсудить необходимость стерилизации вашего питомца с ветеринарным врачом.
- Ответственный владелец кошки должен помнить о ежегодных ветеринарных осмотрах животного. На таких осмотрах ветеринарный врач может оценить вес и поведение кошки, а также диагностировать возможные заболевания.
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