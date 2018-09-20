Расходы на содержание кошки

Покупка кошки — не такая уж значительная трата, особенно если вы не стремитесь приобрести чистопородное животное. Однако с самого начало важно понимать, что содержание питомца связано с определенными расходами, которые необходимы для обеспечения благополучия кошки на протяжении всей ее жизни. Следует обдумать эти расходы заранее.

Расходы на поддержание здоровья и благополучия кошки

Новые расходы появятся, как только вы принесете кошку или котенка домой, и будут появляться в течение всего первого года вашего совместного существования.