Когда речь идет о принятии решения о том, заводить ли взрослую кошку или покупать котенка, не существует правильного или неправильного ответа. Важно, чтобы вы тщательно изучили все варианты и обратились к ответственному заводчику или в приюты, которые могут предоставить вам необходимую информацию, советы и оказать помощь.

Ваше решение будет зависеть от разных факторов. Например, хотите ли вы кошку определенной породы и есть ли у вас время на то, чтобы приучить котенка к лотку. Оба варианта могут быть хорошими, но они очень разные.

Решение завести взрослую кошку

Хотя большинство людей, решая завести кошку, думают о том, что они будут брать котенка, выбор взрослого животного имеет ряд преимуществ. В приютах по всей стране много кошек всех возрастов, которые ждут новых хозяев, и некоторые из них чистопородные.

Преимущества решения взять взрослую кошку из приюта

Решение завести взрослую кошку — ответственный шаг, но он также может принести большую радость в ваш дом.

Вы можете выбирать из большого количества кошек разного внешнего вида, возраста и темперамента.

Если вы обратитесь в приют, персонал поможет вам подобрать подходящего питомца, так как сотрудники хорошо знают каждое животное.

Взрослые кошки обычно уже приучены к лотку.

Взрослые кошки обычно спокойнее, чем котята.

В приютах кошек обычно обрабатывают от паразитов, их осматривают ветеринарные врачи. Очень возможно, что кошка, которую вы заберете, будет уже стерилизованной и вакцинированной.

Любые поведенческие черты и темперамент у взрослой кошки уже заметны, поэтому вы можете выбрать животное, обладающее желаемыми характеристиками.

Проблемы, связанные с решением завести взрослую кошку

О прошлой жизни многих кошек из приютов ничего не известно, а некоторым животным может потребоваться дополнительное внимание после переезда в новый дом.

Если вы возьмете взрослую кошку, у нее уже могут быть вредные привычки, которые вам будет трудно изменить.

Ключевой период социализации взрослой кошки должен был уже давно закончиться, однако еще остается возможность поведенческой адаптации.

Где взять кошку

Одним из наиболее распространенных мест, где можно выбрать кошку является приют. При выборе приюта важно посетить его заранее и задать множество вопросов о принятых правилах, особенностях ухода за животными и мерах гигиены.

В хорошем приюте уделяется внимание тому, чтобы кошки социализировались и могли привыкнуть к обычной жизни в семье.

Другие места, где можно взять кошку: