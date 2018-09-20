Что лучше — взять взрослую кошку или купить котенка?
Когда речь идет о принятии решения о том, заводить ли взрослую кошку или покупать котенка, не существует правильного или неправильного ответа. Важно, чтобы вы тщательно изучили все варианты и обратились к ответственному заводчику или в приюты, которые могут предоставить вам необходимую информацию, советы и оказать помощь.
Ваше решение будет зависеть от разных факторов. Например, хотите ли вы кошку определенной породы и есть ли у вас время на то, чтобы приучить котенка к лотку. Оба варианта могут быть хорошими, но они очень разные.
Решение завести взрослую кошку
Хотя большинство людей, решая завести кошку, думают о том, что они будут брать котенка, выбор взрослого животного имеет ряд преимуществ. В приютах по всей стране много кошек всех возрастов, которые ждут новых хозяев, и некоторые из них чистопородные.
Преимущества решения взять взрослую кошку из приюта
- Решение завести взрослую кошку — ответственный шаг, но он также может принести большую радость в ваш дом.
- Вы можете выбирать из большого количества кошек разного внешнего вида, возраста и темперамента.
- Если вы обратитесь в приют, персонал поможет вам подобрать подходящего питомца, так как сотрудники хорошо знают каждое животное.
- Взрослые кошки обычно уже приучены к лотку.
- Взрослые кошки обычно спокойнее, чем котята.
- В приютах кошек обычно обрабатывают от паразитов, их осматривают ветеринарные врачи. Очень возможно, что кошка, которую вы заберете, будет уже стерилизованной и вакцинированной.
- Любые поведенческие черты и темперамент у взрослой кошки уже заметны, поэтому вы можете выбрать животное, обладающее желаемыми характеристиками.
Проблемы, связанные с решением завести взрослую кошку
- О прошлой жизни многих кошек из приютов ничего не известно, а некоторым животным может потребоваться дополнительное внимание после переезда в новый дом.
- Если вы возьмете взрослую кошку, у нее уже могут быть вредные привычки, которые вам будет трудно изменить.
- Ключевой период социализации взрослой кошки должен был уже давно закончиться, однако еще остается возможность поведенческой адаптации.
Где взять кошку
Одним из наиболее распространенных мест, где можно выбрать кошку является приют. При выборе приюта важно посетить его заранее и задать множество вопросов о принятых правилах, особенностях ухода за животными и мерах гигиены.
В хорошем приюте уделяется внимание тому, чтобы кошки социализировались и могли привыкнуть к обычной жизни в семье.
Другие места, где можно взять кошку:
- У друзей, соседей или знакомых могут быть кошки, которым они больше не могут обеспечить необходимый уход.
- Ветеринарные врачи. В ветеринарные клиники часто попадают брошенные котята или кошки, поэтому можно поинтересоваться в ближайших клиниках, нет ли у них кошек для пристройства.
Выбор котенка
Для многих людей завести идеальную кошку означает выбрать животное определенной породы. Кроме того, решение завести котенка, а не взрослую кошку из приюта, максимально повысит шанс на то, что у вас появится именно такая кошка, которую вы хотите.
Существует множество разных пород кошек, каждая из которых обладает собственными отличительными внешними и поведенческими характеристиками. В связи с этим важно изучить этот вопрос и выбрать породу, которая соответствует вашему образу жизни.
Большинство ответственных заводчиков предпочитают не разлучать породистых котят с матерью, пока им не исполнится 12 недель, чтобы удостовериться, что котята готовы к расставанию, а также чтобы сделать им необходимые прививки. Этот период времени является ключевым этапом социализации котят, поэтому очень важно поговорить с заводчиком и узнать, какие меры были приняты для поддержки развития вашего котенка.
Котят также можно взять в приюте. В этом случае вы не сможете быть достаточно уверены в происхождении вашего питомца. Однако работники приюта могут распознать черты характера котят и помогут вам выбрать питомца, которому будет легче всего приспособиться к условиям содержания в вашем доме. Даже если сотрудники приюта смогут заметить некоторые определяющие черты характера котят, нельзя будет предугадать многие особенности их поведения. Однако, как говорят многие любители беспородных кошек, в этом и заключается очарование таких животных.
Преимущества приобретения котенка
- Котята очень игривые и живые, поэтому в вашем доме появляется постоянный источник веселья и радости.
- Вы можете выбрать породу, которую хотите.
- Вы можете получить у заводчика все ветеринарные данные котенка.
Трудности, связанные с приобретением котенка
- В первое время котята будут гораздо больше зависеть от вас, чем взрослые кошки.
- Вам потребуется достаточно времени, чтобы приучить котенка к лотку.
Где приобрести котенка
Есть много мест, где вы можете приобрести котенка — у зарегистрированного заводчика, в приюте или у владельцев, у которых появились котята из нежелательного помета. Прежде чем забрать котенка домой, важно убедиться, что котята и их мать здоровы и ухожены.
Настоятельно рекомендуется обратиться к заводчику или продавцу с хорошей репутацией. Вы можете посоветоваться с ветеринарным врачом по поводу выбора заводчика или приюта из вашего района.
- Если вы выбрали породу и определили заводчика, посетите его, чтобы увидеть условия, в которых растут котята.
- Котятам, родившимся в доме, где много людей и где они регулярно сталкивались с различными ситуациями (визиты гостей, работающие пылесосы и стиральные машины, другие домашние животные), будет намного легче адаптироваться у вас, чем котятам, не знакомым с домашней обстановкой или практически не видевшим людей.
- Если это возможно, спросите о характере родителей котенка и о том, какие меры заводчик принимает для социализации котят. Кроме того, обратите внимание, насколько важное значение заводчик придает гигиене, ветеринарному обслуживанию, благополучию и правильному питанию животных.
Независимо от того, собираетесь ли вы завести котенка или взрослую кошку, тщательное изучение всей необходимой информации позволит создать идеальные условия для счастливой жизни питомца в вашем доме и поможет вам стать заботливым и ответственным владельцем.
Статьи по теме
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей