Вопросы питания котенка
Каждый этап жизни кошки характеризуется уникальными пищевыми потребностями, удовлетворяя которые, вы можете поддерживать здоровье своего питомца. Таким образом, чтобы создать лучшие условия для нормального развития котенка с первых дней жизни, необходимо выбрать питание с учетом его особых потребностей на каждом жизненном этапе.
Питание для котенка с рождения до четырех месяцев
Этот период жизни котенка характеризуется наиболее интенсивным ростом. Чтобы стимулировать развитие скелета, мышц и органов, необходимо удовлетворять особые пищевые потребности животного.
Новорожденные котята питаются молоком матери. В первые часы после родов ее молочные железы вырабатывают молозиво, которое поддерживает иммунитет новорожденных. Примерно с возраста четырех недель вы можете начинать переводить котят на твердый корм. Именно тогда у них появляется интерес к твердому корму, а их способность усваивать лактозу ослабевает.
В этот период вы можете давать им корм, специально разработанный для котят и содержащий все необходимые питательные вещества, в том числе 11 незаменимых аминокислот, которые поддерживают рост мышц и клеток, а также здоровье кожи, шерсти и когтей. Организм кошки не может синтезировать эти элементы, поэтому важно, чтобы она получала их с кормом. Корм должен быть полнорационным.
До наступления возраста 12–16 недель, в зависимости от породы, котята быстро растут и набирают вес. Их потребности в энергии при этом чрезвычайно высоки и примерно в три раза превышают потребности взрослых кошек. Однако пищеварительная система котят еще не созрела. В связи с этим им нужен высококалорийный корм, не содержащий компонентов, которые могут вызвать нарушения пищеварения.
Питание котенка в возрасте от 4 до 12 месяцев
На этой стадии развития потребности котенка в энергии постепенно снижаются, хотя и остаются гораздо более высокими, чем у взрослой кошки. В этот период молочные зубы у котят сменяются на постоянные. Продолжает развиваться пищеварительная система. Теперь котенку легче разгрызать и переваривать твердый корм.
Тем не менее вес пищеварительного тракта у кошки составляет всего 3% от массы тела (у человека — 11%), а это значит, что введение нового корма или стресс могут нарушить его работу. Рацион и режим кормления котенка в этот период должны оставаться неизменными: один и тот же корм в одном и том же месте, в спокойной и безопасной обстановке.
В возрасте с четырех до пяти месяцев скорость прибавления в весе максимальна; в это время вес котенка увеличивается на 100 г каждую неделю. За весом котенка следует внимательно следить, чтобы он не увеличивался слишком быстро, поскольку это может привести к ожирению. Риска ожирения можно избежать, если каждый день давать своему питомцу сухой или влажный продукт, строго соблюдая рекомендуемую дозировку.
Питание кошки старше одного года
Помните, что пищевые потребности взрослой кошки значительно отличаются от пищевых потребностей котенка. Во-первых, значительно снижаются потребности в энергии. Во-вторых, необходимо принимать во внимание ряд факторов: образ жизни (кошка постоянно содержится в помещении или часто бывает на улице), породу, пол, фактор стерилизации (была ли кошка стерилизована).
Для каждой кошки по-прежнему характерны определенные пищевые потребности, которые необходимо учитывать при выборе рациона. В рацион взрослой кошки должны входить незаменимые аминокислоты, например,таурин, доступный только из животных источников, а также витамины A и D, как и раньше.
Пищевые потребности кошки значительно различаются на разных этапах жизни. Если в какой-либо момент у вас возникают сомнения при выборе корма, который подходит вашей кошке, обратитесь к ветеринарному врачу.
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