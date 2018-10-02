Каждый этап жизни кошки характеризуется уникальными пищевыми потребностями, удовлетворяя которые, вы можете поддерживать здоровье своего питомца. Таким образом, чтобы создать лучшие условия для нормального развития котенка с первых дней жизни, необходимо выбрать питание с учетом его особых потребностей на каждом жизненном этапе.

Питание для котенка с рождения до четырех месяцев

Этот период жизни котенка характеризуется наиболее интенсивным ростом. Чтобы стимулировать развитие скелета, мышц и органов, необходимо удовлетворять особые пищевые потребности животного.

Новорожденные котята питаются молоком матери. В первые часы после родов ее молочные железы вырабатывают молозиво, которое поддерживает иммунитет новорожденных. Примерно с возраста четырех недель вы можете начинать переводить котят на твердый корм. Именно тогда у них появляется интерес к твердому корму, а их способность усваивать лактозу ослабевает.

В этот период вы можете давать им корм, специально разработанный для котят и содержащий все необходимые питательные вещества, в том числе 11 незаменимых аминокислот, которые поддерживают рост мышц и клеток, а также здоровье кожи, шерсти и когтей. Организм кошки не может синтезировать эти элементы, поэтому важно, чтобы она получала их с кормом. Корм должен быть полнорационным.

До наступления возраста 12–16 недель, в зависимости от породы, котята быстро растут и набирают вес. Их потребности в энергии при этом чрезвычайно высоки и примерно в три раза превышают потребности взрослых кошек. Однако пищеварительная система котят еще не созрела. В связи с этим им нужен высококалорийный корм, не содержащий компонентов, которые могут вызвать нарушения пищеварения.