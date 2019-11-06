Половое созревание котенка
Еще вчера у вас в доме бегал забавный котенок, потешный, игривый... И вдруг наступает момент, когда поведение его меняется, котенок начинает искать общества соплеменников противоположного пола. Когда это происходит? Как к этому подготовиться? Как это проявляется внешне?
Половое созревание у котят в среднем наступает в возрасте 7–9 месяцев. Но сроки эти весьма условны, и нередко половое созревание происходит и в 4–5 месяцев или, наоборот, задерживается до 11—12-месячного возраста. От чего же зависит время, когда ваш котенок превратится во взрослое животное?
Что может ускорить половое созревание?
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- Порода
Так называемые кошки восточного типа — тайские, сиамские, ориентальные, петербургские сфинксы, бурманские — «созревают» раньше.
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- Сложение
Более раннее половое созревание характерно для «тонкокостных» кошек.
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- Время года
У кошек, достигших
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- Содержание и питание
Комфортные домашние условия и регулярное полноценное питание тоже поможет вашему питомцу быстрее «повзрослеть».
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- Среда
Кошки, живущие в питомниках или прайдах, где много взрослых особей обоего пола, созревают раньше, чем кошка, которая живет одна в городской квартире.
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- Наследственность.
Что может отсрочить половое созревание?
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- Перекорм и набор излишнего веса.
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- Порода и сложение. У тяжелых, крупных пород, а также у пород с длинной шерстью (
мейн-куны, персидские, британские) половое созревание наступает несколько позже.
- Порода и сложение. У тяжелых, крупных пород, а также у пород с длинной шерстью (
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- Наследственность.
Как половое созревание проявляется внешне?
У кошек половое созревание определяется, прежде всего, временем наступления первой течки. Внимательный владелец не пропустит внешних проявлений приближающейся течки: усиленное желание ласкаться, тереться о ноги, о предметы интерьера, незначительные выделения слизи из половых органов. Через
Конечно, при первой течке возможны не столь яркие проявления, но любое существенное изменение поведения должно насторожить хозяина.
- Если вы решили получить потомство, помните, что физическое и половое созревание — совсем не одно и то же
У котов момент полового созревания характеризуется, в первую очередь, началом половой охоты. Кот мяукает, пытаясь привлечь самок, метит территорию, моча приобретает резкий, неприятный запах. Может драть мебель и обои. Изменяется характер, пропадает излишняя игривость, а игры в большей степени напоминают сцены охоты на жертву.
Что делать?
В первую очередь понять, что с вашим котенком это рано или поздно случится. Затем определиться, планируете ли вы получить потомство. Для этого по возможности оценить племенную ценность своего питомца. Сделать это лучше всего в клубе любителей кошек Если потомство нежелательно, то правильное решение — это кастрация (стерилизация). Этот метод намного более безопасен, чем медикаментозное регулирование половой охоты кошки.
Если вы решили получить потомство, помните, что физическое и половое созревание — совсем не одно и то же. Вне зависимости от сроков полового созревания, физическая зрелость котенка наступает не ранее
Котенок в возрасте восьми недель
По достижении возраста двух месяцев котята обычно перестают получать материнское молоко и переходят на самостоятельное кормление. Вы можете перевести котят на высококалорийный корм, который обеспечит их всеми нужными питательными веществами и подойдет им по размерам и текстуре крокет. Следует делать это постепенно, чтобы не перегружать их пищеварение. В этот период целесообразно также обсудить с ветеринарным врачом вакцинацию котят.
Котенок в возрасте 12 недель
В этом возрасте котята растут очень быстро. Несмотря на то, что их потребности в энергии снизились, котятам нужно в три раза больше энергии, чем взрослой кошке. Малышам необходимо подготовиться к самому интенсивному периоду набора веса, который наступит в возрасте от четырех до пяти месяцев, когда котята будут прибавлять в весе по 100 г в неделю. Режим сна котят приближается к режиму сна взрослой кошки (от 13 до 16 часов в сутки). Завершаются процессы социализации. Теперь они могут играть с другими котятами и с вами.
В возрасте 12–15 месяцев котенок становится взрослой кошкой. Его рост прекращается. Знание особенностей ранних этапов жизни котенка и его потребностей позволяет вам создать необходимые условия для того, чтобы ваш питомец достиг взрослого возраста здоровым и счастливым.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности вашего котенка
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