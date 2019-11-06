Половое созревание котенка

Еще вчера у вас в доме бегал забавный котенок, потешный, игривый... И вдруг наступает момент, когда поведение его меняется, котенок начинает искать общества соплеменников противоположного пола. Когда это происходит? Как к этому подготовиться? Как это проявляется внешне?

Половое созревание у котят в среднем наступает в возрасте 7–9 месяцев. Но сроки эти весьма условны, и нередко половое созревание происходит и в 4–5 месяцев или, наоборот, задерживается до 11—12-месячного возраста. От чего же зависит время, когда ваш котенок превратится во взрослое животное?

Что может ускорить половое созревание?

Порода



Так называемые кошки восточного типа — тайские, сиамские, ориентальные, петербургские сфинксы, бурманские — «созревают» раньше.

Сложение



Более раннее половое созревание характерно для «тонкокостных» кошек.

Время года



У кошек, достигших 4-6-месячного возраста весной и летом, половое созревание наступает раньше, чем у их ровесников в зимние месяцы.

Содержание и питание



Комфортные домашние условия и регулярное полноценное питание тоже поможет вашему питомцу быстрее «повзрослеть».

Среда



Кошки, живущие в питомниках или прайдах, где много взрослых особей обоего пола, созревают раньше, чем кошка, которая живет одна в городской квартире.

Наследственность.



Что может отсрочить половое созревание?

Перекорм и набор излишнего веса.

Порода и сложение. У тяжелых, крупных пород, а также у пород с длинной шерстью ( мейн-куны , персидские, британские) половое созревание наступает несколько позже.

Наследственность.



Как половое созревание проявляется внешне?

У кошек половое созревание определяется, прежде всего, временем наступления первой течки. Внимательный владелец не пропустит внешних проявлений приближающейся течки: усиленное желание ласкаться, тереться о ноги, о предметы интерьера, незначительные выделения слизи из половых органов. Через день-полтора проявление течки становится более очевидным: призывное мяукание сочетается с катанием по полу, кошка отводит в сторону хвост, проявляя тем самым половую охоту. Иногда отказывается от еды.

Конечно, при первой течке возможны не столь яркие проявления, но любое существенное изменение поведения должно насторожить хозяина.

Если вы решили получить потомство, помните, что физическое и половое созревание — совсем не одно и то же

У котов момент полового созревания характеризуется, в первую очередь, началом половой охоты. Кот мяукает, пытаясь привлечь самок, метит территорию, моча приобретает резкий, неприятный запах. Может драть мебель и обои. Изменяется характер, пропадает излишняя игривость, а игры в большей степени напоминают сцены охоты на жертву.

Что делать?

В первую очередь понять, что с вашим котенком это рано или поздно случится. Затем определиться, планируете ли вы получить потомство. Для этого по возможности оценить племенную ценность своего питомца. Сделать это лучше всего в клубе любителей кошек Если потомство нежелательно, то правильное решение — это кастрация (стерилизация). Этот метод намного более безопасен, чем медикаментозное регулирование половой охоты кошки.