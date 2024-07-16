О чем говорит поведение вашего котенка

Такое поведение может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, подумайте, удобно ли лоток расположен для котенка: достаточно далеко от мисок для корма, в легкодоступном, но незаметном месте, где вашего питомца не побеспокоят. Причиной отказа от лотка может стать стресс или страх, возникающий у котенка, если он пользуется лотком совместно с другой кошкой. Рекомендуется поставить как минимум по одному лотку для каждой кошки и еще один запасной.



Как и кусание, отказ котенка от лотка может быть вызван тревожностью или нарушением привычного режима. Подумайте, не изменились ли в последнее время обычный режим котенка и окружающая его обстановка.



Если вы устранили все возможные причины, такое поведение может служить признаком заболевания. Если вы сомневаетесь в состоянии здоровья или поведении котенка, обратитесь к ветеринарному врачу.