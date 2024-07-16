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О чем говорит поведение вашего котенка

Котята не умеют разговаривать, но они могут использовать разные способы для общения с вами. Наблюдая за их реакциями и движениями, а также прислушиваясь к звукам, которые они издают, вы научитесь понимать их желания.

Котята породы мэйн-кун прыгают в гостиной

Движения и реакции вашего котенка

Чтобы понять настроение котенка, понаблюдайте за некоторыми поведенческими сигналами, которые он подает с помощью своих движений и реакций. Умея распознавать любые изменения в поведении, вы сможете обеспечить котенку все необходимое: пространство, время для игр, питание.

Спокойные

В спокойном состоянии котенок находится в нейтральной позе, отклонения от которой и являются остальными знаками языка тела. Важно знать, как себя ведет ваш котенок, когда у него хорошее настроение, и тогда вы сможете распознать даже незначительные его изменения.

Интерес

Если ваш котенок чем-то заинтересован, он покажет это своими движениями и реакциями. Это не обязательно реакция на что-то негативное, это просто знак, что ваш котенок сосредоточен на определенном предмете или ситуации. Если ваш котенок проявляет интерес к игрушкам, можно придумать какую-то игру с ними. Это не только поспособствует умственной и физической активности, но и станет прекрасной возможностью для установления связи.

Спокойное состояние

В каждой конкретной ситуации спокойное поведение вашего котенка — отличный показатель того, что он чувствует себя комфортно, уютно или безопасно.

Беспокойство

Важно распознавать у котенка признаки беспокойства или тревоги. Если он выглядит обеспокоенными, попробуйте удалить причину беспокойства и дать котенку больше пространства. Убедитесь, что ваш котенок всегда может убежать от того, что его пугает, и запрыгнуть на возвышенное место, чтобы успокоиться.

Страх

Если котенок напуган, он может проявлять это несколькими сигналами тела. Первая поза, которая указывает на испуг, — это выгнутая спина и распушенный хвост. Цель такого поведения часто состоит в том, чтобы выглядеть как можно больше и внушительнее и тем самым предотвратить потенциально опасное столкновение. Как и в случае, когда котенок обеспокоен, важно удалить все, что могло его напугать, чтобы котенок успокоился.

Контроль поведения

На поведение котенка сильно влияет поведение других. В первые недели и месяцы котенок заимствует определенные модели поведения у своих братьев, сестер и матери. Когда вы приносите его домой, вы должны закрепить положительное поведение, которое он демонстрирует, и свести к минимуму любые негативные действия.

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Как поощрять хорошее поведение

Когда дело доходит до обучения хорошему поведению, ключевым моментом является последовательность. Если ваш котенок получает разные сигналы от разных людей в доме, он может растеряться и поэтому будет чаще проявлять нежелательное поведение.

Котенок бенгальской породы, которого гладит владелец, сидит на сером одеяле
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Закрепление шаблонов поведения

Очень важно обращать внимание на хорошее поведение котенка. В основном котенок учится, выстраивая связь между определенными действиями (своими и чужими) и результатом. Если котенок убегает, услышав громкий шум или увидев в доме незнакомцев, не закрепляйте у него чувство беспокойства, беря на руки или лаская своего питомца. Вместо этого спокойно и непринужденно предложите ему игрушку, выманивая из укрытия. Так котенок начнет понимать, что для беспокойства нет причин, и в будущем будет спокойнее реагировать на подобные ситуации.

Котенок сидит в помещении на деревянном полу и играет красным мячом
Котенок породы мэйн-кун идет по спинке дивана

Каковы причины нежелательного поведения у котят?

Кошки — существа привычки и особенно ценят установленный распорядок дня. Такое поведение, как царапание мебели, укусы или отказ от использования туалетного лотка, часто может быть признаком того, что котенку некомфортно или его распорядок нарушен. Как и в случае укрепления хорошего поведения, если вы заметите, что деструктивное поведение усугубляется, подумайте, может ли тому быть скрытая причина.

Как котята ухаживают за своей шерстью

Кошки известны своей чистоплотностью, и котята не исключение. Однако уход за шерстью — это не просто вылизывание отмерших волосков и грязи. Это действие также выполняет эмоциональную функцию для вашего питомца.

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Как и зачем котята вылизываются

Котята и кошки вылизывают себя не только для поддержания гигиены, но и для снятия стресса. Вы можете заметить, что ваш котенок чаще вылизывается, когда, например, смотрит в окно. Часто таким способом он расходуют лишнюю энергию, если не могут выйти на улицу.

Котенок лежит на сером одеяле и лижет лапу
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Как узнать, что котенок слишком много вылизывается?

Если котенок слишком часто вылизывается, у него могут появиться проплешины или раздражения кожи. В тяжелых случаях котенок может даже начать кусать себя. Такие действия могут означать беспокойство, вызванное стрессовым событием или незнакомой средой, или могут указывать на проблему со здоровьем, например гипертиреоз. Если вы заметили, что котенок слишком часто вылизывается, важно проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Котенок породы рэгдолл лежит на белом одеяле и лижет лапу
Котенок бенгальской породы гуляет в помещении

Эволюция поведения кошек

Домашняя кошка — представитель семейства кошачьих, который появился совсем недавно. В отличие от некоторых других домашних животных, таких как собаки или крупный рогатый скот, кошки сохранили высокую степень независимости от людей. Поэтому отношения между кошками и их владельцами чаще всего основаны на взаимной выгоде.

Несмотря на одомашнивание и селекцию для получения уникальных характеристик у разных пород, большинство наших товарищей из семейства кошачьих сохранили некоторые физические и поведенческие признаки своих диких предков. Во многих отношениях они выглядят и ведут себя почти как степная кошка или другие дикие кошки, крупные или мелкие.

Объяснение поведения котенка

Поведение вашего котенка может показаться необычным, но часто для этого есть причина. Ознакомьтесь с некоторыми объяснениями поведения котенка ниже.

Черно-белое изображение котенка породы британская короткошерстная, вылизывающего себя

Уход за шерстью котенка

Узнайте, как можно ухаживать за шерстью своего котенка и поддерживать его гигиену, от чистки шерсти и купания до ухода за когтями и зубами.

Как ухаживать за шерстью котенка
Черно-белое изображение сидящих вместе котят породы норвежская лесная

Здоровье вашего котенка

Внимательно наблюдая за питомцем, вы заметите любые отклонения от нормы в поведении котенка, которые могут свидетельствовать об изменениях в его здоровье. Ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями по поддержанию здоровья котенка и описанием случаев, когда может потребоваться консультация ветеринарного врача.

Здоровье котенка