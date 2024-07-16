Рацион и кормление котят
Почему питание котенка играет такую важную роль
С рождения до 4 месяцев
От 4 до 12 месяцев
Пищеварительная и иммунная системы котенка укрепляются, но все еще остаются уязвимыми. Скорость роста и потребности питомца в энергии уменьшаются, но ему все еще нужен легкоусвояемый корм, специально разработанный для котят.
Взрослые кошки
Питательные вещества для здорового роста
В первые месяцы жизни котенку необходим целый ряд жизненно важных питательных веществ для роста и развития. Корма для котят должны обеспечивать их достаточным количеством энергии и качественного белка, чтобы поддерживать их рост и способствовать укреплению незрелой иммунной системы. Кроме того, они должны быть легкоусвояемыми. Рационы ROYAL CANIN® являются сбалансированным питанием, учитывающим индивидуальные потребности котят в зависимости от породы, размеров и образа жизни.
Рационы ROYAL CANIN® для котят: научное обоснование
Точный баланс питательных веществ
Благодаря сотрудничеству с заводчиками, ветеринарными врачами и диетологами каждая формула ROYAL CANIN® создается с максимальной точностью. Они разработаны таким образом, чтобы удовлетворять особые потребности котенка в зависимости от его возраста, породы, образа жизни и особых чувствительностей.
Мы не только обращаем особое внимание на сбалансированную пищевую ценность наших продуктов, но и учитываем следующие ключевые факторы.
Высокая вкусовая привлекательность
Кошки и котята не отличаются настолько же развитым чувством вкуса, но невероятно чувствительны к запахам и текстуре корма, что может стать причиной их привередливости в питании. Чтобы сделать наши продукты более привлекательными для животных, мы следим за выполнением следующих условий:
- при выборе ингредиентов обращаем особое внимание на запах, плотность и текстуру, так же как и на пищевую ценность;
- разрабатываем крокеты определенной текстуры, формы и размеров с учетом индивидуальных особенностей животных;
- обеспечиваем длительное хранение корма без потери вкусовых качеств.
Легкоусвояемые
Пищеварительная система котенка очень чувствительна, поэтому наши корма для котят хорошо усваиваются. Они помогают избежать нарушений пищеварения и способствуют усвоению питательных веществ.
Высокие стандарты безопасности
Royal Canin уже более 50 лет создает стандарты контроля качества и пищевой безопасности в отрасли кормов для домашних животных. Каждая поставка полученного сырья и каждая партия корма, которую мы производим, проходят тщательную проверку на пищевую ценность и безопасность.
Ассортимент продуктов для котят
Режим кормления котенка
Существуют три распространенных графика кормления для котят и кошек.
- Свободный доступ к корму — наиболее естественный способ для кошек, поскольку в природе они обычно питаются небольшими порциями, но часто — до 16 раз в сутки. Такой режим подходит для котят, которые потребляют сухой корм, не страдают от избыточного веса и не склонны к перееданию.
- Дробное кормление — способ, при котором вы кормите котенка в определенное время в течение дня. Такой способ не полностью соответствует их естественному режиму кормления, поэтому лучше разделить общий дневной рацион питомца на меньшие порции и кормить его несколько раз в день.
- Комбинированное кормление — метод, при котором вы оставляете сухой корм в свободном доступе, а влажный даете в установленное время. Если вы используете этот метод, важно контролировать общее количество корма, чтобы котенок не набрал избыточный вес.
Создайте правильные условия для кормления котенка
Что такое пищевые головоломки?
Пищевые головоломки — это игрушки, содержащие корм, который котенок может достать только при правильном взаимодействии с ними.
Существует два основных типа таких игрушек:
- стационарные кормушки для влажного корма, в том числе лабиринты, миски, замедляющие потребление корма, и доски;
- перемещаемые игрушки для сухого корма, в том числе емкости с отверстиями, яйца и шары.
Каковы преимущества пищевых головоломок для котят?
Сколько должен пить котенок?
Обеспечьте доступ к чистой питьевой воде.
Как стимулировать котят пить воду
Кошки пьют воду спонтанно, поэтому расставьте несколько мисок по дому в спокойных местах, вдали от мисок с едой и туалетных лотков. Кроме того, попробуйте такие варианты:
- используйте для воды миски из стекла, фарфора или металла, поскольку многим кошкам не нравится вкус воды из пластмассовых мисок;
- используйте широкую и неглубокую миску, заполненную до краев, чтобы котенок мог следить за окружением во время питья.
- попробуйте дать котенку попить из питьевого фонтанчика или крана, поскольку некоторые кошки предпочитают проточную воду.
Почему смешанное кормление может быть полезным для котят?
Гидратация
Два пауча влажного корма в день могут обеспечить около 73 % от рекомендуемой суточной нормы потребления воды для котенка.
Вкусовая привлекательность
Наши влажные корма очень привлекательны даже для самых привередливых котят.
Коррекция веса
Высокое содержание жидкости во влажном корме означает, что то же самое количество калорий обеспечивается порцией большего размера.
Гигиена зубов
Крокеты из сухого корма помогают сохранить зубы котенка в чистоте благодаря эффекту зубной щетки, который возникает при их разгрызании.
Естественный режим кормления
Обеспечив котенку постоянный доступ к сухому корму, вы дадите ему возможность следовать естественному инстинкту и есть несколько раз в день небольшими порциями.
Когда следует переводить животное на смешанное кормление?
Как перевести котенка на другой корм
Любые резкие изменения в питании могут привести к расстройству пищеварения и даже заставить котенка с подозрением относиться к своему корму. Переводите ли вы питомца на корм для взрослых животных, меняете продукты или же начинаете смешанное кормление — всегда важно вводить новый корм постепенно в течение недели.