Руководство по смене корма для кошки

Переводить кошку на новый корм следует постепенно, чтобы избежать расстройства пищеварения. Следуйте нашему простому семидневному плану, который поможет кошке легко и безопасно привыкнуть к новому питанию.

Зачем переводить кошку на другой корм? В некоторых случаях вы можете решить, что пришло время поменять рацион кошки. На это может быть несколько причин, а именно:

котенок готов перейти на взрослый корм;

состояние здоровья кошки изменилось, и ей требуется специальная диета;

вы хотите перевести кошку на влажный, сухой корм или смешанное кормление.

Современные полнорационные корма, подобранные по возрасту, физиологическому статусу и образу жизни, можно давать на протяжении всей жизни без риска образования дефицита питательных веществ. Это означает, что владельцы домашних животных могут подбирать рационы с учетом индивидуальных потребностей.

Почему важно переводить кошку на другой корм постепенно? Тип корма, который котенок получал в раннем возрасте, играет большую роль в последующем формировании вкусовых предпочтений. Котенок легче адаптируется к новой среде, если будет получать знакомое питание. Поэтому, прежде чем забрать котенка домой, важно выяснить, чем его кормили предыдущие владельцы.

Точно так же, в течение всей жизни кошки, любой переход на другой корм должен происходить постепенно. Некоторые кошки могут отказываться от неизвестного им корма. Такое избегающее поведение называется неофобией (боязнь нового). Считается, что такое поведение является своего рода защитой от ядовитого или испорченного корма. Вот почему лучше вводить любой новый корм поэтапно, уменьшая при этом другие потенциальные факторы стресса — это поможет избежать отвращения к новому корму.

Как перевести кошку на другой корм Рекомендуется постепенный перевод кошки на новый рацион как минимум в течение недели. Это позволит избежать расстройства желудка, неофобии и прочих стрессов.

Сначала добавляйте небольшое количество нового корма, постепенно увеличивая его объем, пока ваша кошка полностью не перейдет на новый рацион.

Дни 1 и 2 — 75 % прежнего корма + 25 % нового корма Дни 3 и 4 — 50 % прежнего корма + 50 % нового корма Дни 5 и 6 — 25 % прежнего корма + 75 % нового корма День 7 — 100 % нового корма

Рекомендуется придерживаться определенного распорядка в кормлении кошки, предлагая корм в одно и то же время и в одинаковых условиях, чтобы уменьшить влияние перемен и обеспечить комфортный переход на новый рацион.