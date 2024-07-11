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Подготовка к появлению котенка

Переезд в новый дом — настоящий переворот в жизни котенка. Чтобы помочь ему освоиться и чувствовать себя в безопасности в новой обстановке, очень важно подготовиться к его появлению.
Подготовка к появлению котенка

Как подготовить дом к появлению котенка

Перед тем как забрать котенка домой, убедитесь, что все готово к его появлению. Кроме приобретения всего необходимого вам следует также подготовить свой дом и членов семьи. Примите во внимание следующие рекомендации:

  • Обеспечение безопасности котенка в доме и во дворе
  • Покупка набора необходимых аксессуаров для котенка, таких как переноска, туалетный лоток и игрушки
  • Выбор оптимального корма для котенка
    Подготовка членов семьи, домашних животных и гостей к появлению нового питомца
  • Подготовка членов семьи, домашних животных и гостей к появлению нового питомца
  • Поиск ветеринарного врача

    • Пошаговые инструкции по созданию безопасных условий для содержания котенка в доме

    Котята любят лазать, исследовать окружающую обстановку и прятаться. Поэтому крайне важно позаботиться о безопасности питомца и заранее подготовить дом к его появлению. Мы составили контрольный список, чтобы помочь вам в этом.
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    2.Унитазы и мусорные баки

    Закрывайте унитазы и мусорные баки, чтобы котенок не упал в них. Помимо этого, прячьте от котенка ленты мешков для мусора, чтобы питомец не запутался в них или не проглотил.

    7.Мелкие предметы

    Спрячьте мелкие предметы, такие как пуговицы и детские игрушки, которые котенок может проглотить. Кроме того, не оставляйте на виду пластиковые пакеты и пенопластовые предметы, так как котенок может разгрызть их и подавиться.

    3.Опасные вещества

    Убедитесь, что лекарства, чистящие средства и другие токсичные вещества хранятся в безопасном месте. Некоторые средства от блох для собак опасны для кошек, а антифриз представляет для них смертельную угрозу.

    5.Электрические кабели и розетки

    Чтобы предотвратить разгрызание котенком кабелей или его запутывание в проводах, спрячьте их с помощью специальных коробов или стяжек. Не забудьте также закрыть розетки крышками.

    6.Ядовитые продукты

    Некоторые из полезных или вкусных для людей продуктов могут быть ядовитыми для кошек или вызывать у них проблемы с пищеварением. К таким продуктам относятся лук, чеснок, сырые яйца, сырое мясо, шоколад, коровье молоко, виноград и изюм. Поэтому храните свою еду вне зоны досягаемости котенка и предупредите членов семьи, что ему можно давать только специальный корм.

    1.Ядовитые комнатные растения

    Некоторые комнатные растения (например, лилии) могут быть ядовитыми для кошек. Попросите у ветеринарного врача полный список таких растений. Лучше убрать их из дома еще до прибытия котенка.

    4.Укромные места

    Котята любят прятаться в таких местах, как корзины для белья, сушильные машины и пространства под мебелью. Определите места, где ваш котенок может спрятаться, и либо заблокируйте их, либо следите за тем, чтобы котенок не оказался в ловушке.

    Создание безопасных условий для котенка в саду

    В первое время котенок не будет выходить на улицу, однако вы должны убедиться, что ваш сад безопасен и подготовлен к его появлению. Вот важные моменты, о которых следует позаботиться:
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    6.Опасные вещества

    Храните все садовые химикаты, такие как удобрения, инсектициды, краски и растворители, в безопасном и закрытом месте.

    5.Инструменты и мелкие предметы

    Убедитесь, что в вашем саду нет мелких предметов, которые ваш котенок может проглотить или подавиться ими. Спрячьте также острые садовые инструменты.

    1.Ограждение участка

    Ваш котенок скоро научится перелезать через заборы и ворота. Но даже если ваш сад полностью огорожен, стоит убедиться в отсутствии отверстий, в которые котенок может пролезть, пока он маленький.

    3.Возможные опасности

    Осмотрите свой двор, чтобы убедиться, что в нем не осталось опасных для котенка предметов и мест, где он может пораниться или застрять.

    2.Ядовитые садовые растения

    Как и комнатные растения, многие уличные растения ядовиты для кошек. Даже если кошка избегает их, она может слизывать пыльцу, случайно попавшую на шерсть. Чтобы обезопасить питомца, попросите у ветеринарного врача список ядовитых растений в вашем регионе и устраните опасные.

    4.Пруды и другие водоемы

    Безопаснее всего закрывать пруды и водоемы с крутыми берегами, чтобы котенок не мог упасть в них и утонуть, и чтобы он не пил из них.

    Что потребуется для ухода за котенком

    Прежде чем завести котенка, подготовьте все необходимое, чтобы позаботиться о нем и помочь ему освоиться в новом доме. Вот основные необходимые вещи.
    Корм для котенка

    Оптимальный первый корм для котят

    Пищеварительная система котят очень чувствительна, поэтому резкое изменение рациона может привести к нарушению пищеварения и даже вызвать настороженное отношение к корму. Сначала лучше придерживаться той же диеты, что и предыдущий владелец.

    Очень важно правильно подобрать корм для котенка, так как от этого зависит его здоровье и развитие. На каждом этапе роста важен точный баланс питательных веществ, в том числе белков, витаминов и минералов.

    Нормы корма для котенка

    Как перевести котенка на новый рацион

    Через несколько дней после прибытия котенка можно постепенно переводить его на новый корм. Переводите котенка на новый корм постепенно в течение недели.

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    Sacred Birman kitten eating wet food in black and white on a white background

    Рацион и кормление котят

    Закрепление правильных пищевых привычек у котенка, а также рацион, содержащий все необходимые питательные вещества, крайне важны для долгой и здоровой жизни питомца.

    Кормление котенка

    Подготовка членов семьи и домашних животных к появлению котенка

    Котята могут легко приходить в волнение и пугаться при взаимодействии с другими животными и людьми, поэтому очень важно правильно подготовить к этому всех, кто бывает у вас дома.

    Подготовка членов семьи
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    Как найти ветеринарного врача

    Ветеринарный врач станет важной частью жизни вашего котенка и по мере его взросления будет помогать заботиться о его здоровье. Поэтому важно найти врача, которому вы доверяете, до переезда котенка в ваш дом, так как вскоре после этого ему потребуется обследование.

    Выбор ветеринарного врача
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    Какие факторы следует учитывать?

    Одним из лучших способов найти хорошего ветеринарного врача являются рекомендации друзей и членов семьи. Кроме того, необходимо учитывать следующие факторы.

    • Расположение: можете ли вы быстро добраться до клиники? Есть ли рядом парковка?
    • Помещение: как вы оцениваете чистоту, оснащенность и состояние клиники?
    • Услуги: предоставляет ли клиника услуги экстренной помощи? Работает ли по вечерам и в выходные?
    Выбор ветеринарного врача
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    Первый визит к ветеринарному врачу

    Сегодня некоторые ветеринарные клиники ориентированы на кошек, там для них выделяют время для проведения операций и специальные зоны ожидания. Стоит проверить, доступны ли такие возможности, а также специализируется ли ветеринарный врач на кошках. Прежде чем выбрать врача, встретьтесь с ним и убедитесь, что вам комфортно общаться с ним.

    Выбрав ветеринарного врача, держите под рукой номер его телефона на случай экстренной ситуации.

    Знакомство с врачом
    Встреча с котенком

    Первая встреча и переезд котенка к вам

    Первые дни, проведенные с вашим питомцем, — отличная возможность обеспечить ему здоровье в будущем.

    Переезд котенка к вам домой
    Поиск ветеринарного врача

    Поиск ветеринарного врача

    Прежде чем брать котенка, важно найти ветеринарного врача. Найти ветеринарного врача поблизости.

    Найдите ветеринарного врача

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