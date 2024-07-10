Знакомство котенка со взрослыми, детьми и домашними животными
Постепенные знакомства
Как правило, котенку очень сложно знакомиться с большим количеством людей одновременно. Знакомьте его с каждым новым человеком отдельно и давайте ему достаточно времени на отдых между знакомствами.
Изучайте язык тела вашего питомца
Ваш котенок даст понять, если его нужно оставить в покое и дать побыть в тишине. Прижатые уши, шипение или поднятый вертикально вверх распушенный хвост говорят о том, что котенок чувствует угрозу.
Пусть котенок подойдет сам
Котята часто пугаются и убегают, если к ним слишком быстро приблизиться. Лучше всего попросить человека посидеть спокойно и подождать, пока котенок сам подойдет к нему.
Сохраняйте спокойствие
Попросите людей сдерживать свой энтузиазм, не делать резких движений и не повышать голос, чтобы не напугать котенка.
Не торопите события
Вашему котенку может понадобиться время, чтобы привыкнуть к каждому человеку. Не торопитесь и не передавайте котенка от одного человека к другому.
Соблюдайте осторожность
Попросите членов семьи и друзей аккуратно обращаться с котенком. Как только состоится знакомство, покажите им, как безопасно брать его на руки, одной рукой поддерживая за живот, а другой — за заднюю часть тела.
Давайте котенку возможность отдохнуть
Ваш котенок еще не умеет избегать детей, когда ему нужен покой. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы дети давали котенку отдохнуть и не будили его, ведь сон крайне важен для его развития.
Научите детей бережному обращению с животными
Покажите детям, как гладить котенка и как поднимать его, положив одну руку под живот, а другой поддерживая заднюю часть тела. Однако будет лучше, если поначалу они не будут поднимать котенка. А если дети все-таки это делают, убедитесь, что они не слишком сильно его сжимают.
Обеспечьте тишину и спокойствие
Попросите детей посидеть спокойно и подождать, пока котенок сам подойдет к ним. Объясните, что слишком активное или шумное поведение может сильно напугать котят.
Будьте аккуратны во время игр
Дети должны понимать, что ваш котенок — это не игрушка. Покажите им, как играть с котенком, не причиняя ему вреда. Ведь игры должны приносить удовольствие всем участникам.
Будьте настороже
Чтобы избежать неприятных царапин, следует всегда присматривать за общением маленьких детей с котятами.
Первая неделя котенка в новом доме
Первые несколько дней и недель в новом доме являются ключевыми для построения прочных отношений между вами и вашим питомцем. Необходимо, чтобы котенок освоился и привык к режиму. Это минимизирует стресс от перемен для нового члена семьи.