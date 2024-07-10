Знакомство котенка со взрослыми, детьми и домашними животными

Checklist

Сначала держите котенка отдельно от других домашних животных Дайте ему возможность привыкнуть к своей территории. Кроме того, прежде чем знакомить котенка с другими домашними животными, нужно показать его ветеринарному врачу и сделать необходимые прививки.

Знакомство с новыми запахами Возьмите вещь или тряпочку, пропитанную запахом одного животного, и дайте понюхать ее другому. После этого положите ее в лежанку для привыкания к чужому запаху, прежде чем познакомить питомцев друг с другом.

Не торопитесь В первые дни пусть ваши домашние животные просто наблюдают за котенком (например, через стекло). Затем организуйте непродолжительные контакты под вашим присмотром в нейтральном помещении, а через несколько дней начните оставлять их вместе на более долгое время. Убедитесь, что у всех питомцев есть безопасное место, где можно спрятаться во время знакомства.

Держите собак на поводке Собаки часто принимают котят быстрее, чем более взрослые кошки, но следите, чтобы они вели себя спокойно, и держите их на поводке во время знакомства. Не навязывайте никаких контактов — дайте им время привыкнуть друг к другу.

Относитесь с уважением к поведению кошек Кошки, уже живущие в вашем доме, могут видеть в новом котенке угрозу, и им может потребоваться несколько дней или даже месяцев, чтобы наладить отношения и мирно сосуществовать на одной территории.