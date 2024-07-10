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Знакомство котенка со взрослыми, детьми и домашними животными

Негативный опыт общения с человеком или животным может надолго запомниться вашему котенку. Очень важно знать, как сделать их знакомство комфортным для всех.
Brown tabby kitten being held by owner in a grey top
Kitten being cuddled by a young boy on a grey sofa

Хотя котенок может быстро привыкнуть к вам, его естественная склонность убегать и прятаться по-прежнему может проявляться при встрече с новыми людьми. Вот наши главные советы по знакомству с питомцем, которые помогут ему чувствовать себя увереннее.

Постепенные знакомства

Как правило, котенку очень сложно знакомиться с большим количеством людей одновременно. Знакомьте его с каждым новым человеком отдельно и давайте ему достаточно времени на отдых между знакомствами.

Изучайте язык тела вашего питомца

Ваш котенок даст понять, если его нужно оставить в покое и дать побыть в тишине. Прижатые уши, шипение или поднятый вертикально вверх распушенный хвост говорят о том, что котенок чувствует угрозу.

Пусть котенок подойдет сам

Котята часто пугаются и убегают, если к ним слишком быстро приблизиться. Лучше всего попросить человека посидеть спокойно и подождать, пока котенок сам подойдет к нему.

Сохраняйте спокойствие

Попросите людей сдерживать свой энтузиазм, не делать резких движений и не повышать голос, чтобы не напугать котенка.

Не торопите события

Вашему котенку может понадобиться время, чтобы привыкнуть к каждому человеку. Не торопитесь и не передавайте котенка от одного человека к другому.

Соблюдайте осторожность

Попросите членов семьи и друзей аккуратно обращаться с котенком. Как только состоится знакомство, покажите им, как безопасно брать его на руки, одной рукой поддерживая за живот, а другой — за заднюю часть тела.

Kitten being held by a young boy on a grey sofa

Для детей кошки могут стать отличными домашними питомцами, но важно объяснить ребенку, как ухаживать за котенком, и правильно познакомить с ним. Дети иногда могут быть слишком грубыми или чересчур эмоциональными при общении с котятами, поэтому стоит учитывать следующее:

Давайте котенку возможность отдохнуть

Ваш котенок еще не умеет избегать детей, когда ему нужен покой. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы дети давали котенку отдохнуть и не будили его, ведь сон крайне важен для его развития.

Научите детей бережному обращению с животными

Покажите детям, как гладить котенка и как поднимать его, положив одну руку под живот, а другой поддерживая заднюю часть тела. Однако будет лучше, если поначалу они не будут поднимать котенка. А если дети все-таки это делают, убедитесь, что они не слишком сильно его сжимают.

Обеспечьте тишину и спокойствие

Попросите детей посидеть спокойно и подождать, пока котенок сам подойдет к ним. Объясните, что слишком активное или шумное поведение может сильно напугать котят.

Будьте аккуратны во время игр

Дети должны понимать, что ваш котенок — это не игрушка. Покажите им, как играть с котенком, не причиняя ему вреда. Ведь игры должны приносить удовольствие всем участникам.

Будьте настороже

Чтобы избежать неприятных царапин, следует всегда присматривать за общением маленьких детей с котятами.

Kitten standing outdoors being groomed by mother cat

Домашним животным, особенно кошкам, присуще территориальное поведение. Поэтому очень важно подготовиться к знакомству питомцев и внимательно наблюдать за каждым из них. Вот несколько важных рекомендаций.

Checklist

Sacred Birman black and white kitten playing with red ball

Первая неделя котенка в новом доме

Первые несколько дней и недель в новом доме являются ключевыми для построения прочных отношений между вами и вашим питомцем. Необходимо, чтобы котенок освоился и привык к режиму. Это минимизирует стресс от перемен для нового члена семьи.

Переезд котенка к вам домой