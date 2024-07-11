Котенок в доме: первая неделя с вами

Независимо от вида транспорта необходимо взять с собой переноску для кошек. И в машине, и в общественном транспорте нахождение кошки без переноски опасно и может закончиться травмой или побегом.



Выберите переноску, которая будет подходить котенку и во взрослом возрасте, и для его комфорта положите в нее одеяло. Затемненная переноска обеспечит котенку чувство защищенности. И не забудьте взять с собой несколько бумажных полотенец и сменное одеяло на случай происшествий во время поездки. Во время поездки держите переноску рядом с собой, чтобы котенку было спокойнее.

