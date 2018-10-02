Необходимые предметы для котенка

Вы готовитесь завести котенка, который войдет в вашу жизнь и в ваш дом на долгие годы. Несмотря на то, что выбор правильного корма очень важен, необходимо также подумать и о некоторых других аспектах, например о том, где котенок будет есть и пить, где он будет спать и с чем он будет играть.

Список предметов, которые необходимо подготовить до появления котенка, поможет новому питомцу легко освоиться в вашем доме.

Переноска для кошек

Перевозить котенка в автомобиле опасно, поэтому важно приобрести переноску, которая должна быть достаточно большой, чтобы ее можно было использовать, когда котенок вырастет. Для большего комфорта котенка на дно переноски следует постелить одеяло, а также иметь с собой запасной коврик на случай мелких неприятностей, вызванных стрессом от поездки.

Спальное место для котенка

Для котенка необходимо подготовить удобное место для сна, чтобы он чувствовал себя в безопасности в новой обстановке. Тем не менее не удивляйтесь, если котенок выберет самостоятельно любимое место для сна, так как это одно из тех многих решений, которые на своей территории они принимают сами.

Туалетный лоток

Котенку понадобится лоток с достаточным количеством наполнителя для кошачьих туалетов, а вам — небольшой совок для уборки. Чтобы избежать рассыпания наполнителя и ограничить распространение запахов, рекомендуется использовать закрытый лоток (туалетный домик), однако некоторым котятам не нравятся закрытые лотки, поэтому вам придется проверить, как ваш котенок отреагирует на такой лоток.

Миски для корма и воды

Для котенка следует приобрести две миски. Желательно, чтобы миска для воды была из фарфора, металла или стекла, так как многим кошкам не нравится вкус воды в пластмассовых мисках. Миска для корма должна быть поменьше, а миска для воды — побольше. Помните, что у котенка всегда должна быть свежая вода.

Ставьте миски на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы вода не загрязнялась кормом, поскольку кошкам постоянно необходима свежая питьевая вода для поддержания здоровья мочевыводящих путей.

Когтеточка и игровой комплекс для кошек

В идеале у кошки должен иметься доступ к когтеточке, чтобы она могла ухаживать за своими когтями, так что приобретение когтеточки будет отличной идеей. Также следует купить игровой комплекс для кошек, так как котята любят залезать повыше, занимая доминирующую позицию, и им нравится лазить по его полочкам. Кроме того, комплекс удовлетворит потребность котенка в физических нагрузках.