Что такое лейкемия кошек?

Возбудитель лейкемии кошек (FeLV) — ретровирус, принадлежащий к той же группе вирусов, что и ВИЧ, однако он не передается человеку.

В настоящее время это заболевание встречается намного реже, чем раньше. Вирус выявляют менее чем у одного процента здоровых кошек. Это связано с широким распространением и эффективностью вакцинации, которая проводится котятам и кошкам с 1990-х годов.

Что произойдет, если моя кошка или котенок заболеет лейкемией кошек?

Лейкемия кошек подавляет иммунную систему. Это хроническое инфекционное заболевание, под действием которого зараженная кошка становится очень уязвимой для развития других заболеваний. Это могут быть:

рак;

воспалительные процессы в различных органах;

репродуктивные нарушения.

У котят лейкемия может вызвать медленное, постепенное ухудшение состояния здоровья. При отсутствии лечения заболевание приводит к летальному исходу.

Как распространяется лейкемия кошек?

Заражение вирусом происходит через слюну, когда кошки вылизывают шерсть друг друга, едят из одной миски — то есть так или иначе находятся в тесном контакте. Заражение также может произойти через другие биологические жидкости, в том числе кровь и молоко.

Этот вирус способен подолгу «спать» в клетках организма котенка или кошки при так называемом латентном носительстве. Вирус внедряет свою ДНК в ДНК кошки, создавая возможность для развития заболевания через значительное время после первичного инфицирования.

Как долго длится лейкемия кошек?

Лейкемия кошек может продлиться до трех лет, хотя во многих случаях кошка погибает раньше.

Существует ли вакцина против лейкемии кошек?

К счастью, есть возможность провести вакцинацию, которая может помочь предотвратить развитие хронической инфекции и летальный исход.

Вакцина против лейкемии кошек входит в число основных прививок. Она обязательна для всех кошек и котят. Чтобы составить для котенка подходящую программу вакцинации, поговорите со своим ветеринарным врачом.

Когда лучше всего проводить вакцинацию котенка?

Идеальный возраст для первой вакцинации котенка — восемь недель. Повторную вакцинацию необходимо провести через 3–5 недель. В эти же сроки вводят и другие основные (базовые) вакцины, которые защищают котенка от возбудителей самых распространенных и опасных заболеваний. К ним относятся:

герпесвирус кошек (fHV) и калицивирус кошек (FCV) — возбудители «гриппа кошек»;

вирус панлейкопении кошек (FPV);

вирус лейкемии кошек (FeLV).

Ветеринарный врач также может порекомендовать сделать котенку другие прививки, необходимость которых зависит от образа жизни вашего питомца, наличия контакта с другими кошками и от того, бывает ли животное на улице.

Нужно ли проводить ревакцинацию против лейкемии кошек?

Да. Как и в случае с другими основными вакцинами, ветеринарный врач сделает котенку первую инъекцию в рамках ревакцинации против лейкемии кошек в возрасте 12–16 недель.

Когда котенку исполнится год, ему необходимо сделать вторую инъекцию. Далее ревакцинация будет проводиться ежегодно. Если вам нужна дополнительная информация или консультация специалиста, обязательно обратитесь к ветеринарному врачу.