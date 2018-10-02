Схема вакцинации кошек

В каком возрасте котятам делают первые инъекции в рамках ревакцинации?

Первая ревакцинация по основным вакцинам проводится в возрасте от 12 до 16 недель.

Первая инъекция в рамках ревакцинации проводится против следующих заболеваний:

«кошачий грипп» — герпесвирус кошек (fHV) и калицивирус кошек (FCV);

вирус панлейкопении кошек (FPV);

вирус лейкемии кошек, FeLV (в Росии вакцинация против него проводится не всегда).

Может ли мой котенок выходить на улицу до первой ревакцинации?

Котята считаются привитыми только в том случае, если им сделали как минимум две инъекции, включая первую ревакцинацию в возрасте 12–16 недель. С этого момента они защищены от заболеваний, на которые распространяется действие вакцины.

Теоретически котенку нельзя выходить на улицу, пока ему не сделают вторую инъекцию. Однако с поведенческой точки зрения очень важно, чтобы котенок этого возраста сталкивался с различными ситуациями. Это позволит вашему питомцу овладеть навыками социализации к тому моменту, когда он станет взрослым.

Котят, еще не получивших второй инъекции, можно выпускать на улицу, но только в местах с низким риском заражения, например в вашем собственном саду.

Если вы хотите, чтобы котенок стал домашней кошкой, этот вопрос вас не должен беспокоить.

Будут ли моему котенку сделаны какие-либо другие прививки в этот период?

Это подходящее время для введения первой вакцины против бешенства, если ваш ветеринарный врач решит, что это необходимо (в России вакцинация против бешенства обязательна). Решение о вакцинации против данного заболевания всегда зависит от образа жизни котенка и от того, планируете ли вы поехать с ним за границу.

Какие еще инъекции в рамках ревакцинации сделают моему котенку?

Вашему котенку потребуется регулярная ревакцинация — через год после второй инъекции и ежегодно после этого. Если вашему котенку делали неосновные прививки в раннем возрасте, ему необходимо будет сделать плановые инъекции тех же самых вакцин в рамках ревакцинации.

Ветеринарный врач составит рекомендации и подходящую схему вакцинации с учетом индивидуальных потребностей вашей кошки.

Будет ли моя кошка каждый год проходить ревакцинацию с использованием одних и тех же прививок?

Не обязательно. Иммунитет против различных заболеваний и вирусов сохраняется в течение разных периодов времени. Это означает, что вашей кошке не будут делать одинаковые инъекции в рамках ревакцинации каждый год.

Ревакцинация проводится в зависимости от следующих факторов:

тип используемой вакцины;

возраст кошки;

любые риски локальных вспышек заболеваний;

изменения действующего законодательства.

Ветеринарный врач знает, какие прививки в рамках ревакцинации необходимы животному, и во время приема объяснит вам, против каких болезней вакцинируется ваш питомец.

Напомнит ли мне ветеринарный врач о том, что наступило время проводить ревакцинацию?

Ваш ветеринарный врач должен отправлять вам напоминания о необходимости записать котенка на ревакцинацию. Однако лучше самостоятельно записывать даты ревакцинации, не полагаясь на напоминания из ветеринарной клиники.

Если у вас есть какие-либо вопросы о первых прививках для вашего котенка или о последующей ревакцинации, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.