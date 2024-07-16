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Обеспечьте вашему щенку лучшее начало жизни

Компания ROYAL CANIN® разработала гамму продуктов для поддержания роста и развития щенка.

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Корм для щенков и правильное питание

Наши продукты для щенков обогащены специально подобранными важнейшими питательными веществами, чтобы обеспечить здоровье и отличное самочувствие как щенка, так и матери в период беременности, родов и лактации. Мы понимаем, насколько важно удовлетворять потребности в питательных веществах собаки в период беременности и лактации и щенков во время отъема. Именно поэтому мы представили первую линию продуктов, продуманных диетологических решений для матерей и щенков, начиная с беременности и заканчивая периодом роста.

Узнайте больше о питании и заботе щенка

Puppy Jack Russell standing indoors on a wooden floor eating from a silver bowl

Вопросы питания щенка

Puppy Beagle standing indoors eating from a red bowl

Как часто кормить щенка

Puppy dog standing in a large red bowl being washed by its owner.

Советы по уходу за щенком: груминг и гигиена

Puppy Saint Bernards sitting together in a field.

Ключевые этапы роста щенка

Можно ли щенку молоко?

Сухой или влажный корм: чем кормить щенка?

Puppy Golden Retriever walking outdoors in grass.

Пошаговые инструкции по покупке щенка

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Начните правильно с ROYAL CANIN®

Учитываем потребности котят с первых дней жизни. Попробуйте продукты ROYAL CANIN® для щенков

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