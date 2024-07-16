Обеспечьте вашему щенку лучшее начало жизни
Компания ROYAL CANIN® разработала гамму продуктов для поддержания роста и развития щенка.
Корм для щенков и правильное питание
Наши продукты для щенков обогащены специально подобранными важнейшими питательными веществами, чтобы обеспечить здоровье и отличное самочувствие как щенка, так и матери в период беременности, родов и лактации. Мы понимаем, насколько важно удовлетворять потребности в питательных веществах собаки в период беременности и лактации и щенков во время отъема. Именно поэтому мы представили первую линию продуктов, продуманных диетологических решений для матерей и щенков, начиная с беременности и заканчивая периодом роста.
Начните правильно с ROYAL CANIN®
Учитываем потребности котят с первых дней жизни. Попробуйте продукты ROYAL CANIN® для щенков