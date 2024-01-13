СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Беременных собак мелких пород и их щенков важно обеспечить полноценным рационом, соответствующим их особым потребностям в питательных веществах.<p>Корм ROYAL CANIN® Mini Starter Mother & Babydog содержит все питательные вещества, необходимые собакам мелких пород (вес взрослой собаки не превышает 10 кг) во второй половине беременности и в период лактации, а также их щенкам в возрасте до 2 месяцев в период отъема.<p>В состав корма входит Start Complex – результат инновационных исследований ROYAL CANIN®, эксклюзивная комбинация питательных веществ, необходимых щенкам. Формула, усиленная дополнительными нутриентами, поддержит пищеварительную систему и иммунитет щенков. <p>Рацион ROYAL CANIN® Mini Starter Mother & Babydog соответствует высоким энергетическим потребностям собаки в конце беременности и в период лактации.<p>Крокеты ROYAL CANIN® Mini Starter Mother & Babydog легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью. Текстура продукта оптимально подходит для щенков в период отъема и перехода на твердое питание.

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