Mini Starter

Mini Starter

Сухой корм для собак

Полнорационный сбалансированный сухой корм для сук мелких пород (вес взрослой собаки до 10кг) в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев.

Доступные размеры

1kg

3kg

8.5kg

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Комплекс «Старт». Поддержание иммунитета - здоровое пищеварение

Продукт современной науки от Royal Canin, Комплекс Start это эксклюзивная комбинация питательных веществ, содержащихся в молоке матери, усиленная специфическими нутриентами, которые активно способствуют здоровому пищеварению и поддержанию иммунитета.

Поддержка во время беременности/лактации

Диетологическое решение, адаптированное к высоким энергетическим потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.

Легко размачивается

Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и для щенков в период отъема. Облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Беременных собак мелких пород и их щенков важно обеспечить полноценным рационом, соответствующим их особым потребностям в питательных веществах.<p>Корм ROYAL CANIN® Mini Starter Mother &#x26; Babydog содержит все питательные вещества, необходимые собакам мелких пород (вес взрослой собаки не превышает 10 кг) во второй половине беременности и в период лактации, а также их щенкам в возрасте до 2 месяцев в период отъема.<p>В состав корма входит Start Complex – результат инновационных исследований ROYAL CANIN®, эксклюзивная комбинация питательных веществ, необходимых щенкам. Формула, усиленная дополнительными нутриентами, поддержит пищеварительную систему и иммунитет щенков. <p>Рацион ROYAL CANIN® Mini Starter Mother &#x26; Babydog соответствует высоким энергетическим потребностям собаки в конце беременности и в период лактации.<p>Крокеты ROYAL CANIN® Mini Starter Mother &#x26; Babydog легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью. Текстура продукта оптимально подходит для щенков в период отъема и перехода на твердое питание.

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