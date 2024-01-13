Mini Starter
Сухой корм для собак
Полнорационный сбалансированный сухой корм для сук мелких пород (вес взрослой собаки до 10кг) в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев.
Доступные размеры
1kg
3kg
8.5kg
Комплекс «Старт». Поддержание иммунитета - здоровое пищеварение
Продукт современной науки от Royal Canin, Комплекс Start это эксклюзивная комбинация питательных веществ, содержащихся в молоке матери, усиленная специфическими нутриентами, которые активно способствуют здоровому пищеварению и поддержанию иммунитета.
Поддержка во время беременности/лактации
Диетологическое решение, адаптированное к высоким энергетическим потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
Легко размачивается
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и для щенков в период отъема. Облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм.
|Вес взрослой собаки
|0-3 недели
|3-4 недели
|4 - 5 недель
|5-6 недель
|6 - 7 недель
|7 - 8 недель
|1-2 кг
|Babydog milk
|10 г (1/8)
|30 г (2/8)
|30 г (2/8)
|40 г (3/8)
|50 г (4/8)
|3 кг
|Babydog milk
|10 г (1/8)
|30 г (2/8)
|30 г (2/8)
|40 г (3/8)
|50 г (4/8)
|4-5 кг
|Babydog milk
|10 г (1/8)
|30 г (2/8)
|60 г (5/8)
|80 г (7/8)
|95 г (1)
|7 кг
|Babydog milk
|10 г (1/8)
|30 г (2/8)
|90 г (7/8)
|120 г (1+2/8)
|145 г (1+4/8)
|10 кг
|Babydog milk
|10 г (1/8)
|30 г (2/8)
|90 г (7/8)
|120 г (1+2/8)
|145 г (1+4/8)
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Беременных собак мелких пород и их щенков важно обеспечить полноценным рационом, соответствующим их особым потребностям в питательных веществах.<p>Корм ROYAL CANIN® Mini Starter Mother & Babydog содержит все питательные вещества, необходимые собакам мелких пород (вес взрослой собаки не превышает 10 кг) во второй половине беременности и в период лактации, а также их щенкам в возрасте до 2 месяцев в период отъема.<p>В состав корма входит Start Complex – результат инновационных исследований ROYAL CANIN®, эксклюзивная комбинация питательных веществ, необходимых щенкам. Формула, усиленная дополнительными нутриентами, поддержит пищеварительную систему и иммунитет щенков. <p>Рацион ROYAL CANIN® Mini Starter Mother & Babydog соответствует высоким энергетическим потребностям собаки в конце беременности и в период лактации.<p>Крокеты ROYAL CANIN® Mini Starter Mother & Babydog легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью. Текстура продукта оптимально подходит для щенков в период отъема и перехода на твердое питание.