Здоровое питание для собак
Каждый продукт разрабатывается с учетом пищевых потребностей, связанных с особенностями здоровья вашего питомца, в соответствии с его размерами, породой, возрастом и образом жизни.
Ветеринарные диеты
Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших ветеринарных диет для собак.
Повседневные корма для собак
Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших повседневных кормов для собак.
От рождения до 1 года
Щенок
Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы в период роста.
1 год +
Взрослый
Питание, учитывающее особые пищевые потребности взрослой собаки в зависимости от ее размеров, породы и особенностей здоровья.
7 лет +
Пожилой
Продукты, разработанные с учетом особых пищевых потребностей пожилой собаки.
У Вас чистопородная собака?
Подберите для вашей собаки питание с учетом ее потребностей.