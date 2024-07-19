Здоровое питание для собак

Каждый продукт разрабатывается с учетом пищевых потребностей, связанных с особенностями здоровья вашего питомца, в соответствии с его размерами, породой, возрастом и образом жизни.
Cocker Spaniel adult sitting in black and white on a white background

Ветеринарные диеты

Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших ветеринарных диет для собак.
Все ветеринарные диеты
Yorkshire Terrier adult and puppy standing in black and white on a white background

Повседневные корма для собак

Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших повседневных кормов для собак.
Все повседневные корма
Labrador puppy standing in black and white on a white background
От рождения до 1 года

Щенок

Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы в период роста.
Продукты для щенков
Chihuahua adult standing in black and white on a white background
1 год +

Взрослый

Питание, учитывающее особые пищевые потребности взрослой собаки в зависимости от ее размеров, породы и особенностей здоровья.
Продукты для взрослых животных
English Springer Spaniel adult lying down in black and white on a white background
7 лет +

Пожилой

Продукты, разработанные с учетом особых пищевых потребностей пожилой собаки.
Продукты для пожилых питомцев

У Вас чистопородная собака?

Подберите для вашей собаки питание с учетом ее потребностей.
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