Питание для чистопородных собак

У каждой породы свои особенности и, как результат, - свои потребности в питании. Формулы продуктов гаммы Breed Health Nutrition, с оптимальным соотношением питательных веществ, учитывают особенности собак определенных пород, а формула и текстура крокет адаптированы к уникальному строению челюстей и способу захвата.

Разные породы, разное питание

Золотистый ретривер и лабрадор-ретривер: в названиях этих пород есть общая часть. Но между представителями этих пород гораздо больше различий, чем может показаться. Поэтому для каждой породы важно выбрать специально разработанный рацион.
Golden retriever adult outside in long grass

Лабрадор-ретриверы

У собак обеих пород ножницеобразный прикус, но лабрадоры отличаются склонностью быстро есть. Поэтому им подойдет сухой корм, который поможет им есть медленнее, побуждая их разгрызать крокеты. Лабрадор-ретриверы были выведены для плавания в холодных водах Атлантического океана, поэтому они отличаются очень хорошим аппетитом и стремлением получать как можно больше калорий. Тщательный контроль рациона позволит им избежать избыточного веса..

Labrador Retriever adult lying down in grass with a stick

Золотистые ретриверы

Золотистые ретриверы предрасположены к сердечной недостаточности, поэтому им подойдет корм, обогащенный специальными микроэлементами для поддержания работы сердечно-сосудистой системы. Несмотря на сходство, золотистые ретриверы и лабрадор-ретриверы получат значительные преимущества от специальных рационов, разработанных с учетом индивидуальных потребностей их пород.

Puppy and adult Golden Retrievers lying down outdoors in grass

Питание для Вашей собаки

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Poodle Adult sitting in black and white on a white backgorund

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