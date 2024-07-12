Питание для чистопородных собак

У собак обеих пород ножницеобразный прикус, но лабрадоры отличаются склонностью быстро есть. Поэтому им подойдет сухой корм, который поможет им есть медленнее, побуждая их разгрызать крокеты. Лабрадор-ретриверы были выведены для плавания в холодных водах Атлантического океана, поэтому они отличаются очень хорошим аппетитом и стремлением получать как можно больше калорий. Тщательный контроль рациона позволит им избежать избыточного веса..

