Питание для чистопородных собак
Разные породы, разное питание
Лабрадор-ретриверы
У собак обеих пород ножницеобразный прикус, но лабрадоры отличаются склонностью быстро есть. Поэтому им подойдет сухой корм, который поможет им есть медленнее, побуждая их разгрызать крокеты. Лабрадор-ретриверы были выведены для плавания в холодных водах Атлантического океана, поэтому они отличаются очень хорошим аппетитом и стремлением получать как можно больше калорий. Тщательный контроль рациона позволит им избежать избыточного веса..
Золотистые ретриверы
Золотистые ретриверы предрасположены к сердечной недостаточности, поэтому им подойдет корм, обогащенный специальными микроэлементами для поддержания работы сердечно-сосудистой системы. Несмотря на сходство, золотистые ретриверы и лабрадор-ретриверы получат значительные преимущества от специальных рационов, разработанных с учетом индивидуальных потребностей их пород.