Labrador Retriever Adult

Labrador Retriever Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы лабрадор-ретривер в возрасте от 15 месяцев.

Доступные размеры

50g

3kg

12kg

Как рассчитать правильную порцию?
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Идеальный вес

Лабрадор-ретриверы известны своей склонностью к набору избыточного веса. Рацион помогает поддерживать идеальный вес лабрадор-ретривера благодаря адаптированному содержанию калорий.

Здоровье костей и суставов

Особенная формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, одновременно поддерживая идеальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.

Здоровье кожи и шерсти

Labrador retriever adult помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), а также здоровье кожи и шерсти в целом (ЭПК и ДГК). Рацион обогащен маслом огуречника.

Эксклюзивная крокета

Формула и текстура крокеты адаптированы специально для собак породы лабрадор-ретривер, а эксклюзивная форма крокеты помогает замедлить поедание корма.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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