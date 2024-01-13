Labrador Retriever Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы лабрадор-ретривер в возрасте от 15 месяцев.
Доступные размеры
50g
3kg
12kg
Идеальный вес
Лабрадор-ретриверы известны своей склонностью к набору избыточного веса. Рацион помогает поддерживать идеальный вес лабрадор-ретривера благодаря адаптированному содержанию калорий.
Здоровье костей и суставов
Особенная формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, одновременно поддерживая идеальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.
Здоровье кожи и шерсти
Labrador retriever adult помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), а также здоровье кожи и шерсти в целом (ЭПК и ДГК). Рацион обогащен маслом огуречника.
Эксклюзивная крокета
Формула и текстура крокеты адаптированы специально для собак породы лабрадор-ретривер, а эксклюзивная форма крокеты помогает замедлить поедание корма.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|26 кг
|308 г (4+1/8)
|356 г (4+6/8)
|405 (5+4/8)
|28 кг
|325 г (4+3/8)
|376 г (5)
|428 г (5+6/8)
|30 кг
|342 г (4+5/8)
|396 г (5+3/8)
|450 г (6)
|32 кг
|359 г (4+7/8)
|416 г (5+5/8)
|473 г (6+3/8)
|34 кг
|376 г (5)
|435 г (5+7/8)
|495 г (6+5/8)
|36 кг
|393 г (5+2/8)
|455 г (6+1/8)
|516 г (6+7/8)
|38 кг
|409 г (5+4/8)
|473 г (6+3/8)
|538 г (7+2/8)
|40 кг
|425 г (5+6/8)
|492 г (6+5/8)
|559 г (7+4/8)
|мерний стакан 240 мл - 74 г