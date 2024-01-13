Yorkshire Terrier Adult

Yorkshire Terrier Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы йоркширский терьер в возрасте от 10 месяцев

Доступные размеры

50g

500g

1000g

1.5kg

3kg

7.5kg

Как рассчитать правильную порцию?
Найти продавца

Здоровье шерсти

Эксклюзивная формула рациона способствует поддержанию здоровья длинной шерсти йоркширского терьера. Рацион обогащен жирными кислотами Омега-3 (ЭПК и ДГК) и Омега-6, маслом огуречника и биотином.

Высокая вкусовая привлекательность

Удовлетворяет аппетит даже самых привередливых питомцев благодаря комбинации эксклюзивных ароматов.

Поддержание здоровья в зрелом возрасте

Содержит особый комплекс питательных веществ для поддержания здоровья собак зрелого возраста.

Эксклюзивная крокета: здоровье зубов

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Каждая порода собак имеет индивидуальные потребности, и гамма продуктов ROYAL CANIN®’s Breed Health Nutrition разработана для поддержания здоровья с учетом особенностей собак различных пород.<p>Корм ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult, предназначенный для собак породы йоркширский терьер старше 10 месяцев, разработан в соответствии со всеми потребностями вашей взрослой собаки в питательных веществах.<p>Корм ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult способствует поддержанию здоровья шерсти вашей собаки благодаря сбалансированному составу, обогащенному незаменимыми жирными кислотами Омега-3 (ЭПК и ДГК), Омега-6, маслом огуречника аптечного и биотином.<p>Благодаря сочетанию привлекательного аромата и адаптированной текстуры и формы крокет ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult понравится даже самым привередливым в питании собакам.<p>Забота о гигиене ротовой полости – важный фактор, который следует учитывать при выборе корма для собаки. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult помогает замедлить образование зубного камня благодаря наличию в составе хелаторов кальция.<p>Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult выпускается также в виде влажного корма – в форме нежного аппетитного паштета. <p>Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt