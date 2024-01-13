Chihuahua
Влажный корм для собак
Полнорационный влажный корм для взрослых собак породы чихуахуа в возрасте от 8 месяцев.
Доступные размеры
1 x 85g
6 x 85g
12 x 85g
Здоровье кожи и качество шерсти
Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и качество шерсти.
Здоровое пищеварение
Рацион помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.
Высокая вкусовая привлекательность
Помогает удовлетворить аппетит чихуахуа.
Адаптированная текстура
Адаптированная текстура.
|Вес взрослой собаки (кг)
|1
|2
|3
|пауч (1=85г)
|1+1/3
|2+1/3
|3
|пауч+ сухой корм Royal Canin Chihuahua adukt
|1/2 + 17 г
|1/2 + 37 г
|1/2 + 54 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Влажный корм ROYAL CANIN® Chihuahua паштет, предназначенный для щенков собак породы чихуахуа в возрасте от 8 месяцев, специально разработан с учетом потребностей вашей собаки в питательных веществах. ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf обеспечивает здоровый кишечный транзит вашей собаки. Корм содержит питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья кожи и шерсти. Благодаря особой консистенции ROYAL CANIN® Chihuahua в паштете обладает повышенной вкусовой привлекательностью и стимулирует аппетит самых привередливых собак породы Чихуахуа! Нежная текстура корма идеально подходит для Чихуахуа, облегчая процесс усвоения и способствуя оптимальному пищеварению. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Chihuahua паштет выпускается также в виде сухого корма. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.