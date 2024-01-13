German Shepherd Puppy

German Shepherd Puppy

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для щенков породы немецкая овчарка в возрасте до 15 месяцев.

Доступные размеры

1kg

3kg

12kg

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Поддержание иммунитета

Рост – это важный этап в жизни вашей собаки: это время больших перемен, открытий и новых встреч с другими животными и людьми. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается и крепнет. Рацион German shepherd puppy помогает поддерживать систему естественной защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. * Франция, патент № ЕР1146870.

Здоровое пищеварение

Эксклюзивная комбинация питательных веществ помогает поддерживать здоровое пищеварение (L.I.P.*) и баланс кишечной флоры (ФОС, МОС), которые способствуют нормальной констистенции испражнений. Рацион учитывает чувствительность пищеварения щенка породы немецкая овчарка. *Протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.

Здоровье костей и суставов

German shepherd puppy способствует поддержанию костей и суставов щенка немецкой овчарки благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора. Эта эксклюзивная формула также помогает поддержанию идеального веса.

Эксклюзивная крокета

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для щенка немецкой овчарки.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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