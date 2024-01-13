Labrador Retriever Puppy
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для щенков породы лабрадор-ретривер до 15 месяцев.
Доступные размеры
50g
1kg
3kg
12kg
Поддержание иммунитета
Рацион помогает поддерживать естественную защиту организма щенка лабрадор-ретривера.
Здоровый рост и оптимальный вес
Способствует здоровому развитию скелета щенка лабрадор-ретривера и гармоничному набору веса благодаря адаптированному потреблению энергии, протеинов, кальция и фосфора.
Здоровое пищеварение
Рацион способствует поддержанию здорового пищеварения и баланса кишечной флоры.
Эксклюзивная крокета
Размер, форма и текстура крокет разработаны специально для челюстей щенков породы лабрадор- ретривер.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 26 кг
|Вес взрослой собаки 33 кг
|Вес взрослой собаки 40 кг
|2 месяца
|212 г (2+3/8)
|224 г (2+4/8)
|239 г (2+6/8)
|3 месяца
|262 г (3)
|283 г (3+1/8)
|310 г (3+4/8)
|4 месяца
|284 г (3+2/8)
|309 г (3+4/8)
|341 г (3+7/8)
|6 месяцев
|325 г (3+5/8)
|379 г (4+2/8)
|447 г (5)
|8 месяцев
|300 г (3+3/8)
|353 г (4)
|421 г (4+6/8)
|10 месяцев
|288 г (4+6/8)
|338 г (3+6/8)
|413 г (4+5/8)
|12 месяцев
|289 г (2+2/8)
|339 г (3+6/8)
|403 г (4+4/8)
|14 месяцев
|287 г (3+2/8)
|335 г (3+6/8)
|396 г (4+4/8)
|16 месяцев
|Labrador Adult
|Labrador Adult
|Labrador Adult
|мерный стакан 240 мл - 88 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Корм ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy подходит для щенков до 15 месяцев и специально разработан с учетом потребностей вашего растущего лабрадора-ретривера в питательных веществах.Поскольку иммунная система вашего щенка развивается постепенно, корм Royal CANIN® Labrador Retriever Puppy содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов, включая витамин Е, для поддержания естественной защиты в ключевой период роста.Благодаря специально адаптированной энергетической ценности, сбалансированному содержанию белка, кальция и фосфора, Royal CANIN® Labrador Retriever Puppy способствует оптимальному развитию скелете. Продукт способствует гармоничному набору веса, чтобы помочь вашему щенку поддерживать оптимальный вес по мере его роста.ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy содержит комплекс питательных веществ – высококачественных белков (L.I.P.) и пребиотиков (FOS), нормализующих пищеварение и позволяющих поддерживать баланс кишечной флоры, а также улучшающих качество стула.Форма и размер гранул ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy специально адаптированы к размерам челюстей щенка лабрадора для облегчения захвата и разгрызания корма, а его текстура повышает его общую вкусовую привлекательность.