СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Корм ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy подходит для щенков до 15 месяцев и специально разработан с учетом потребностей вашего растущего лабрадора-ретривера в питательных веществах.Поскольку иммунная система вашего щенка развивается постепенно, корм Royal CANIN® Labrador Retriever Puppy содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов, включая витамин Е, для поддержания естественной защиты в ключевой период роста.Благодаря специально адаптированной энергетической ценности, сбалансированному содержанию белка, кальция и фосфора, Royal CANIN® Labrador Retriever Puppy способствует оптимальному развитию скелете. Продукт способствует гармоничному набору веса, чтобы помочь вашему щенку поддерживать оптимальный вес по мере его роста.ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy содержит комплекс питательных веществ – высококачественных белков (L.I.P.) и пребиотиков (FOS), нормализующих пищеварение и позволяющих поддерживать баланс кишечной флоры, а также улучшающих качество стула.Форма и размер гранул ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy специально адаптированы к размерам челюстей щенка лабрадора для облегчения захвата и разгрызания корма, а его текстура повышает его общую вкусовую привлекательность.

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