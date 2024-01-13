Yorkshire Terrier Puppy
Сухой корм для собак
Полнорационные сухой корм для щенков породы йоркширский терьер в возрасте от 2 до 10 месяцев.
Доступные размеры
50g
500g
1.5kg
7.5kg
Поддержание иммунитета
Рацион помогает поддерживать естественную защиту организма щенка йоркширского терьера.
Здоровая шерсть
Эксклюзивная формула рациона способствует поддержанию здоровья длинной шерсти йоркширского терьера. Корм обогащен адаптированным количеством жирных кислот омега-3 (ЭПК и ДГК) и омега-6, маслом огуречника аптечного и биотином.
Здоровое питание
Рацион способствует поддержанию здорового пищеварения и баланса кишечной флоры.
Эксклюзивная крокета: здоровье зубов
Помогает уменьшить образование зубного камня благодаря хелаторам кальция.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 2 кг
|Вес взрослой собаки 3 кг
|Вес взрослой собаки 4 кг
|2 месяца
|49 г (4/8)
|63 г (5/8)
|78 г (6/8)
|3 месяца
|54 г (4/8)
|71 г (6/8)
|88 г (7/8)
|4 месяца
|55 г (5/8)
|75 г (6/8)
|92 г (7/8)
|5 месяцев
|55 г (4/8)
|75 г (6/8)
|93 г (1)
|6 месяцев
|48 г (4/8)
|68 г (6/8)
|84 г (7/8)
|7 месяцев
|40 г (3/8)
|61 г (5/8)
|75 г (6/8)
|8 месяцев
|39 г (3/8)
|54 г (4/8)
|67 г (5/8)
|9 месяцев
|39 г (3/8)
|54 г (4/8)
|66 г (5/8)
|10 месяцев
|39 г (3/8)
|53 г (4/8)
|65 г (5/8)
|11 месяцев
|Yorkshire Adult
|Yorkshire Adult
|Yorkshire Adult
|мерный стакан 240 мл - 98 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier, предназначенный для щенков собаки породы йоркширский терьер в возрасте до 10 месяцев, специально разработан с учетом потребностей вашей собаки в питательных веществах.<p>В период роста иммунная система вашего щенка постепенно развивается. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier содержит запатентованный комплекс антиоксидантов, включающий витамин Е, для поддержания естественной защиты вашего щенка.<p>ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier обогащен жирными кислотами Омега-3 (ЭПК и ДГК) и Омега-6 (содержащимися в масле огуречника аптечного), а также биотином для поддержания здоровья кожи и блеска шерсти вашего щенка.<p>ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy также способствует оптимальному пищеварению. Комплекс питательных веществ – высококачественных белков (L.I.P.) и пребиотиков (FOS) помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника.<p>Кроме того, специально разработанные гранулы Royal CANIN® Yorkshire Terrier способствуют поддержанию гигиены полости рта, замедляя образование зубного камня.