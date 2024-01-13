Shih Tzu Adult

Shih Tzu Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы ши-тцу в возрасте от 10 месяцев.

Доступные размеры

50g

500g

1.5kg

3kg

7.5kg

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Здоровье кожи

Shih tzu adult помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи (ЭПК и ДГК, витамин А) и питать шерсть. Рацион обогащен маслом огуречника.

Здоровье зубов

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

Уменьшение запаха и объема испражнений

Формула рациона помогает уменьшить запах и объем испражнений.

Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей

Эксклюзивная, специально разработанная форма крокеты облегчает захват корма и стимулирует его разгрызание.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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