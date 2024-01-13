Shih Tzu Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы ши-тцу в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
Как рассчитать правильную порцию?
50g
500g
1.5kg
3kg
7.5kg
Здоровье кожи
Shih tzu adult помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи (ЭПК и ДГК, витамин А) и питать шерсть. Рацион обогащен маслом огуречника.
Здоровье зубов
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
Уменьшение запаха и объема испражнений
Формула рациона помогает уменьшить запах и объем испражнений.
Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей
Эксклюзивная, специально разработанная форма крокеты облегчает захват корма и стимулирует его разгрызание.
Состав: Рис, дегидратированные протеины мяса птицы, животные жиры, изолят растительных протеинов*, гидролизат протеинов животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника (0,1%), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 29500 ME; витамин D3 - 800 ME; железо - 56 мг; йод - 5 мг; медь- 13 мг; марганец - 63 мг; цинк - 142 мг; сeлeн - 0,15 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г; сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 24%; сырой жир - 20%; сырая зола - 5,8%; сырая клетчатка - 3%; пентанатрий трифосфат - 3,5 г/кг; ЭПК/ДГК - 0,3%.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|4 кг
|67 г (6/8)
|78 г (7/8)
|88 г (1)
|5 кг
|79 г (7/8)
|92 г (1)
|104 г (1+1/8)
|6 кг
|91 г (1)
|105 г (1+1/8)
|120 г (1+2/8)
|7 кг
|102 г (1+1/8)
|118 г (1+2/8)
|134 г (1+3/8)
|мерный стакан 240 мл - 94 г