Giant Puppy
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для щенков гигантских пород (вес взрослой собаки более 45кг) в возрасте от 2 до 8 месяцев
Доступные размеры
1kg
3.5kg
15kg
Поддержание иммунитета
Рост это важный этап в жизни вашей собаки: это время больших перемен, открытий и новых встреч с другими животными и людьми. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается и крепнет. Рацион Giant puppy помогает поддерживать систему естественной защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. * Франция, патент № ЕР1146870.
Интенсивный рост – контролированное содержание энергии
Способствует обеспечению высоких показателей в течение первой фазы роста щенков гигантских пород и помогает предотвратить набор лишнего веса благодаря адаптированному содержанию энергии.
Поддержание костей и суставов
Способствует надлежащей минерализации костей щенков гигантских пород благодаря сбалансированному содержанию энергии и минеральных веществ (кальция и фосфора), помогая, тем самым, укреплению костей и суставов.
|Вес взрослой собаки
|45 кг
|60 кг
|75 кг
|90 кг
|100 кг
|2 месяца
|311 г (3+5/8)
|397 г (4+5/8)
|442 г (5+1/8)
|490 г (5+5/8)
|530 г (6+1/8)
|3 месяца
|409 г (4+6/8)
|507 г (5+7/8)
|584 г (6+6/8)
|660 г (7+5/8)
|714 г (8+2/8)
|4 месяца
|452 г (5+2/8)
|559 г (6+4/8)
|651 г (7+4/8)
|734 г (8+4/8)
|794 г (9+2/8)
|5 месяцев
|537 г (6+2/8)
|662 г (7+5/8)
|775 г (9)
|884 г (10+2/8)
|957 г (11+1/8)
|6 месяцев
|611 г (7+1/8)
|753 г (8+6/8)
|884 г (10+2/8)
|1007 г (11+5/8)
|1090 г (12+5/8)
|7 месяцев
|613 г (7+1/8)
|760 г (8+6/8)
|897 г (1-+3/8)
|1026 г (11+5/8)
|1110 г (12+7/8)
|8 месяцев
|609 г (7)
|760 г (8+6/8)
|899 г (10+3/8)
|1026 г (11+7/8)
|1115 г (12 +7/8)
|9 месяцев +
|Giant Junior
|Giant Junior
|Giant Junior
|Giant Junior
|Giant Junior
|мерный стакан 240 мл - 86 г