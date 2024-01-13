Giant Puppy

Giant Puppy

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для щенков гигантских пород (вес взрослой собаки более 45кг) в возрасте от 2 до 8 месяцев

Доступные размеры

1kg

3.5kg

15kg

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Поддержание иммунитета

Рост это важный этап в жизни вашей собаки: это время больших перемен, открытий и новых встреч с другими животными и людьми. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается и крепнет. Рацион Giant puppy помогает поддерживать систему естественной защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. * Франция, патент № ЕР1146870.

Интенсивный рост – контролированное содержание энергии

Способствует обеспечению высоких показателей в течение первой фазы роста щенков гигантских пород и помогает предотвратить набор лишнего веса благодаря адаптированному содержанию энергии.

Поддержание костей и суставов

Способствует надлежащей минерализации костей щенков гигантских пород благодаря сбалансированному содержанию энергии и минеральных веществ (кальция и фосфора), помогая, тем самым, укреплению костей и суставов.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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