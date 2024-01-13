X-Small Puppy
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для щенков миниатюрных пород в возрасте от 2 до 10 месяцев.
Доступные размеры
50g
500g
1.5kg
3kg
Поддержание иммунитета
Рост это важный этап в жизни вашей собаки: это время больших перемен, открытий и новых встреч с другими животными и людьми. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается и крепнет. Рацион X-small puppy помогает поддерживать систему естественной защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е.* Франция, патент № ЕР1146870.
Здоровое пищеварение и транзит
Сбалансированное содержание клетчатки (в т.ч. подорожника), способствующее кишечному транзиту и нормальной консистенции стула.
Высокое содержание энергии
Удовлетворяет энергетические потребности щенков миниатюрных пород в период роста. Обладает высокой вкусовой привлекательностью.
Высокая вкусовая привлекательность и очень мелкая крокета
Маленькие крокеты разработаны специально для крошечных челюстей собак весом до 4кг. Их эксклюзивная формула помогает стимулировать привередливый аппетит собак миниатюрных пород.
|Вес взрослой собаки
|2 месяца
|3 месяца
|4 месяца
|5 месяцев
|6 месяцев
|7 месяцев
|8 месяцев
|9 месяцев
|10 месяцев
|11 месяцев
|1 кг
|29 г (2/8)
|32 г (2/8)
|33 г (3/8)
|33 г (2/8)
|28 г (2/8)
|24 г (2/8)
|24 г (2/8)
|23 г (2/8)
|23 г (2/8)
|X - small Adult
|3 кг
|64 г (5/8)
|72 г (5/8)
|75 г (6/8)
|75 г (6/8)
|68 г (5/8)
|61 г (5/8)
|54 г (4/8)
|54 г (4/8)
|53 г (4/8)
|X - small Adult
|4 кг
|79 г (6/8)
|89 г (7/8)
|93 г (7/8)
|93 г (7/8)
|84 г (6/8)
|76 г (6/8)
|67 г (5/8)
|66 г (5/8)
|66 г (5/8)
|X - small Adult
|X - small Adult
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Миниатюрные собаки отличаются высокой продолжительностью жизни. При этом период роста у них завершается раньше, чем у более крупных собак. Это означает, что Ваш щенок должен получать достаточное количество энергии для развития иммунной системы на фоне очень быстрого роста. <p>Формула продукта ROYAL CANIN® X-Small Puppy разработана с учетом потребностей вашего щенка. Благодаря этому обеспечивается сбалансированное потребление клетчатки, облегчающее транзит содержимого кишечника, и поддерживается нормальный стул. Формула также удовлетворяет потребности щенков миниатюрных пород в энергии на протяжении периода их роста. <p>ROYAL CANIN® X-Small Puppy содержит уникальный комплекс антиоксидантов, укрепляющий иммунную систему щенков. В комплекс входит витамин E, поддерживающий здоровье кожи и иммунитет. Хрустящие крокеты небольшого размера оптимально подходят для маленьких челюстей собак миниатюрных пород. <p>Эксклюзивная формула продукта обеспечивает его высокую вкусовую привлекательность, удовлетворяя предпочтения даже привередливых щенков, которые часто встречаются среди миниатюрных собак. <p>Продукт ROYAL CANIN® X-Small Puppy предназначен для щенков миниатюрных пород в возрасте с 2 до 10 месяцев. К миниатюрным обычно относят собак, которые, став взрослыми, весят менее 4 кг.