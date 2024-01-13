СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Миниатюрные собаки отличаются высокой продолжительностью жизни. При этом период роста у них завершается раньше, чем у более крупных собак. Это означает, что Ваш щенок должен получать достаточное количество энергии для развития иммунной системы на фоне очень быстрого роста. <p>Формула продукта ROYAL CANIN® X-Small Puppy разработана с учетом потребностей вашего щенка. Благодаря этому обеспечивается сбалансированное потребление клетчатки, облегчающее транзит содержимого кишечника, и поддерживается нормальный стул. Формула также удовлетворяет потребности щенков миниатюрных пород в энергии на протяжении периода их роста. <p>ROYAL CANIN® X-Small Puppy содержит уникальный комплекс антиоксидантов, укрепляющий иммунную систему щенков. В комплекс входит витамин E, поддерживающий здоровье кожи и иммунитет. Хрустящие крокеты небольшого размера оптимально подходят для маленьких челюстей собак миниатюрных пород. <p>Эксклюзивная формула продукта обеспечивает его высокую вкусовую привлекательность, удовлетворяя предпочтения даже привередливых щенков, которые часто встречаются среди миниатюрных собак. <p>Продукт ROYAL CANIN® X-Small Puppy предназначен для щенков миниатюрных пород в возрасте с 2 до 10 месяцев. К миниатюрным обычно относят собак, которые, став взрослыми, весят менее 4 кг.

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