X-Small Puppy

X-Small Puppy

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для щенков миниатюрных пород в возрасте от 2 до 10 месяцев.

Доступные размеры

50g

500g

1.5kg

3kg

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Поддержание иммунитета

Рост это важный этап в жизни вашей собаки: это время больших перемен, открытий и новых встреч с другими животными и людьми. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается и крепнет. Рацион X-small puppy помогает поддерживать систему естественной защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е.* Франция, патент № ЕР1146870.

Здоровое пищеварение и транзит

Сбалансированное содержание клетчатки (в т.ч. подорожника), способствующее кишечному транзиту и нормальной консистенции стула.

Высокое содержание энергии

Удовлетворяет энергетические потребности щенков миниатюрных пород в период роста. Обладает высокой вкусовой привлекательностью.

Высокая вкусовая привлекательность и очень мелкая крокета

Маленькие крокеты разработаны специально для крошечных челюстей собак весом до 4кг. Их эксклюзивная формула помогает стимулировать привередливый аппетит собак миниатюрных пород.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Миниатюрные собаки отличаются высокой продолжительностью жизни. При этом период роста у них завершается раньше, чем у более крупных собак. Это означает, что Ваш щенок должен получать достаточное количество энергии для развития иммунной системы на фоне очень быстрого роста. <p>Формула продукта ROYAL CANIN® X-Small Puppy разработана с учетом потребностей вашего щенка. Благодаря этому обеспечивается сбалансированное потребление клетчатки, облегчающее транзит содержимого кишечника, и поддерживается нормальный стул. Формула также удовлетворяет потребности щенков миниатюрных пород в энергии на протяжении периода их роста. <p>ROYAL CANIN® X-Small Puppy содержит уникальный комплекс антиоксидантов, укрепляющий иммунную систему щенков. В комплекс входит витамин E, поддерживающий здоровье кожи и иммунитет. Хрустящие крокеты небольшого размера оптимально подходят для маленьких челюстей собак миниатюрных пород. <p>Эксклюзивная формула продукта обеспечивает его высокую вкусовую привлекательность, удовлетворяя предпочтения даже привередливых щенков, которые часто встречаются среди миниатюрных собак. <p>Продукт ROYAL CANIN® X-Small Puppy предназначен для щенков миниатюрных пород в возрасте с 2 до 10 месяцев. К миниатюрным обычно относят собак, которые, став взрослыми, весят менее 4 кг.

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