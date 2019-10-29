Сухой или влажный корм: чем кормить щенка?

Первый прикорм в период перевода с молока матери на щенячий рацион щенок получает в возрасте приблизительно 3 недель. Полностью переводят щенка на прикорм в течение 7–10 дней. По своему составу и консистенции пища должна быть влажная и мягкая. В противном случае маленький щенок не сможет ее есть.

По мере роста и развития щенка консистенция корма и его плотность может меняться в зависимости от состояния и потребностей животного, а также от периода взросления. К примеру, когда у щенка режутся зубы, твердые гранулы сухого корма облегчают состояние десен, массируя их. Также сухой корм очень удобен в поездках, когда вы планируете взять собаку с собой.

Но к сухому корму щенка нужно приучать, и начинать это можно, когда у него появятся первые молочные зубы. С этого момента щенок уже может есть твердую пищу. Отличным дополнением к сухому рациону будут влажные корма — так называемое смешанное питание. Но стоит помнить, что сухой и влажный корма, которые вы даете щенку, лучше брать одной марки — чтобы не нарушить баланс питательных веществ в рационе.

При смешанном питании важно правильно рассчитать количество приемов пищи и в одно из кормлений предлагать щенку влажный корм.

Некоторые владельцы добавляют влажный корм в сухой, пытаясь побудить к еде щенка с плохим аппетитом. Но смешивание двух кормов может навредить собаке: один прием пищи получается слишком сытным и тяжелым. Допустимо смешивать только два вида корма одной марки (сухого и влажного). Рекомендуется смешивать сухой и влажный корм в пропорциях 1:2 в пределах рекомендованной нормы на упаковке. Если щенок отказывается от еды, то, возможно, вы его перекармливаете, нужно просто уменьшить дозу. Если дело не в этом, щенка надо показать ветеринарному врачу.

Еще одна особенность влажного корма в том, что некоторые щенки охотнее его едят, даже если норма корма превышена. Через некоторое время такой щенок может начать набирать избыточный вес. Поэтому долю влажного корма при смешанном кормлении нужно высчитать, исходя из суточного рациона щенка.