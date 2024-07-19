Здоровье Вашего питомца уникально

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Иммунная система
В первые 6 месяцев его незрелая иммунная система должна развиться, чтобы защитить его от миллионов бактерий
Здоровые кости
В первый год жизни еще хрупкие кости щенка должны стать в 4 раза прочнее бетона
Этапы развития щенка
Узнайте больше о том, какие удивительные изменения происходят в с щенком в первый год его жизни
Полноценное питание для щенков
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Полезные статьи и рекомендации от заводчиков
Прочитайте полезные статьи посвященные питанию щенков, а также узнайте какие рекомендации по уходу за щенками дают профессиональные заводчики собак.
Познавательные видео
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