Здоровье Вашего питомца уникально

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Полноценное питание для поддержания здорового роста

Иммунная система

В первые 6 месяцев его незрелая иммунная система должна развиться, чтобы защитить его от миллионов бактерий

Здоровые кости

В первый год жизни еще хрупкие кости щенка должны стать в 4 раза прочнее бетона

Этапы развития щенка

Узнайте больше о том, какие удивительные изменения происходят в с щенком в первый год его жизни

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Полноценное питание для щенков

Мы создали специальное питание, поддерживающее здоровое развитие вашего щенка с учетом его размера и породы.

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Полезные статьи и рекомендации от заводчиков

Прочитайте полезные статьи посвященные питанию щенков, а также узнайте какие рекомендации по уходу за щенками дают профессиональные заводчики собак.

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Познавательные видео

Посмотрите видео и узнайте как щенок превращается в великолепную собаку, как подготовиться к появлению питомца в доме, про игры с щенком, биоритмы, основы взаимодействия и другую полезную информацию.

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*В стоимостном выражении на основании данных Nielsen RMS для сегмента "Сухие и влажные корма для щенков" (сегмент определены Клиентом) за 12 месяцев, завершившихся 31.08.2019, для общего рынка розничной торговли в национальной городской России, действительно по состоянию на 19.11.2019. (© ООО "ЭЙ СИ НИЛЬСЕН", 2019г.)