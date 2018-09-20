Можно ли щенку молоко?

Здоровье собаки закладывается в раннем возрасте, поэтому питание щенка особенно важно не только для правильного формирования организма, но и для отличного самочувствия собаки в будущем.

Иногда возникают ситуации, когда приходится выкармливать новорожденных щенков или сохранять в рационе щенка молоко. Обычно это связано с отказом суки кормить щенков, недостаточным количеством или отсутствием у нее молока, большим количеством щенков, когда у суки не хватает на всех сосков. Зачастую владельцу приходится сохранять в рационе молоко, когда щенок слишком рано отнят от матери, ослаблен или болен. Во всех этих случаях заводчик или владелец сталкивается с вопросом о том, какое именно молоко можно давать щенку?

Для большинства владельцев кормление щенка молоком вполне естественно. Понятно, что в раннем возрасте именно с молоком щенок получает все необходимые питательные элементы и витамины. Молоко лучше усваивается организмом щенка и помогает перейти на рацион взрослой собаки. Но какое молоко можно давать щенку, чтобы, с одной стороны, он получил максимальную пользу, а с другой — не возникло проблем с желудочно-кишечным трактом?

Во-первых , нужно понять, что молоко собаки отличается по своему составу от коровьего и козьего молока. Поэтому задача владельца — обеспечить щенка молоком, максимально схожим по составу с молоком матери. Мнение о том, что щенка можно поить коровьим молоком, очень спорно: со временем у щенка не остается ферментов, которые смогут расщеплять лактозу и молоко коровы или козы, даже если оно деревенское, может привести к проблемам с пищеварением.

Поэтому производители кормов для животных разработали уникальные рецептуры молока для выкармливания щенков. К примеру, заменитель молока с рождения до отъема от матери «Babydog», который выпускает компания Royal Canin. Состав этого заменителя полностью соответствует молозиву и удовлетворяет потребностям щенков.