Питание, которое получает щенок на каждом этапе своей жизни, напрямую влияет на его здоровье, физическое развитие и благополучие. Поначалу вам может показаться сложным соблюдение всех рекомендаций о месте, времени и других условиях кормления щенка, но эти советы помогут вам поддержать здоровье щенка в период роста.

Как часто кормить щенка?

Многие собаки имеют чувствительную пищеварительную систему, поэтому слишком большое количество корма или новый тип питания может вызвать у них расстройство пищеварения. При кормлении щенка лучше разделить его дневной рацион на несколько небольших порций, чтобы избежать излишней нагрузки на пищеварительную систему. Предлагаем вам ознакомиться с нашим простым руководством по организации режима кормления.

Отлучение от матери (все размеры): кормление четыре раза в день.

До четырех месяцев (мелкие породы) или до шести месяцев (крупные породы): три раза в день.

От четырех до 10 месяцев (мелкие породы) или от шести до 12 месяцев (крупные породы): два раза в день.

Какое количество корма давать щенку?

Количество корма при каждом кормлении зависит от породы и размеров щенка: миниатюрные, мелкие, средние, крупные или очень крупные. Изучите инструкции по кормлению щенков на упаковке корма и в случае сомнений обратитесь за помощью к ветеринарному врачу.

Не стоит сразу же начинать беспокоиться, если щенок не съедает всю порцию, которую вы ему даете. Аппетит не всегда одинаков, но при условии регулярности кормлений щенок сможет утолить голод в следующий раз.

Из-за быстрого роста щенкам требуется более калорийное питание, чем корм для взрослой собаки. Однако щенки еще не умеют регулировать потребление корма, поэтому важно контролировать объем порций, чтобы избежать избыточного веса. Это особенно важно для собак крупных пород, так как переедание может стимулировать слишком быстрый рост тела и привести к нарушениям развития костной системы.